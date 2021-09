La retribución media de los ejecutivos del Ibex 35 aumentó un 5,8% en 2020, hasta 3,4 millones

La retribución media de los consejeros ejecutivos de las empresas del Ibex 35 aumentó un 5,8% hasta 3,4 millones de euros, en 2020. Así lo refleja la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha publicado este viernes los informes correspondientes al último ejercicio sobre los Informes Anuales de Gobierno Corporativo de las empresas cotizadas y de los Informes Anuales de Remuneraciones de los Consejeros.

No obstante, la propia CNMV puntualiza que este aumento medio se debe al vencimiento de los planes plurianuales en una empresa (Acciona, aunque no la menciona en el informe) que ha implicado que la retribución de sus dos consejeros ejecutivos se incrementara en 48,7 millones de euros. Sin tener en cuenta este efecto extraordinario, la remuneración media de los consejeros del Ibex 35 disminuyó un 18,2%. En cuanto a los consejeros no ejecutivos, su retribución se redujo un 4,5%, hasta 212.000 euros.

En el resto de sociedades cotizadas, la remuneración de los consejeros ejecutivos se redujo un 14,1% hasta 705.000 euros y la de los consejeros no ejecutivos un 1,1% hasta 88.000 euros.

Por otro lado, en lo que respecta al informe anual de gobierno corporativo, la CNMV destaca que el aumento de la presencia de mujeres en los consejos de administración, que se elevó hasta el 26,1% teniendo en cuenta a todas las empresas cotizadas (23,4% en 2019) que llegó al 31,3% teniendo en cuenta solo el Ibex 35 (la recomendación es del 40%).

Igualmente, el supervisor detalla que el seguimiento de las recomendaciones que figuran en el Código de Buen Gobierno fue del 83,7%, dos puntos menos respecto del año anterior, debido, principalmente a dos modificaciones que se introdujeron en junio 2020. El 32% de las compañías (42,5% en 2019) siguieron al menos el 90% de las recomendaciones del nuevo Código y una declaró cumplir el 100%. Por el contrario, cuatro empresas (dos más que en 2019) registraron un grado de seguimiento inferior al 60%.

Las recomendaciones que menos se siguieron fueron las relativas a las nuevas prácticas que recomienda el Código sobre que las sociedades de elevada capitalización cuenten con una comisión de nombramientos y con una comisión de retribuciones separadas y sobre que la remuneración variable de los consejeros esté vinculada al pago en acciones.