Six Digital Exchange recibe 'luz verde' del FINMA para operar un depósito de valores para activos digitales

Six Digital Exchange (SDX) ha recibido formalmente la aprobación de la Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero (FINMA) para operar una Bolsa de valores y un depósito central de valores para activos digitales en Suiza.



Esta autorización permite a SDX entrar en funcionamiento como infraestructura de negociación, liquidación y custodia digital para activos digitales totalmente integrada y regulada, basada en tecnología DLT.



Con estas licencias para operar, SDX puede ofrecer ahora los más altos estándares de supervisión y regulación de Suiza.



SIX Digital Exchange se marcó como objetivo crear una infraestructura de negociación, liquidación y custodia totalmente integrada para activos digitales basada en tecnología DLT en 2018. Ahora ha alcanzado este hito con la aprobación de las licencias, lo que sienta las bases para la siguiente etapa en el desarrollo de un ecosistema futuro.



"La digitalización de los mercados financieros sigue avanzando a buen ritmo y, aunque la forma final del mercado aún está evolucionando, se trata de un hito importante a la hora de proporcionar a los inversores institucionales una infraestructura segura y robusta que cumple con todos los requisitos básicos de una infraestructura tradicional de Bolsa y DCV", ha señalado Thomas Zeeb, Global Head Exchanges y miembro del comité de Dirección de SIX.