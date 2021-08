El Gobierno ve en los buenos datos de empleo un motivo para subir el salario mínimo este año

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha abogado este jueves por mantener los ERTE derivados de la pandemia al menos hasta diciembre, en caso de que no se prorroguen indefinidamente, y que los servicios públicos de empleo controlen a las “empresas zombi” en las que no se justifique el uso de esta herramienta. “No se nos puede decir que se están manteniendo empresas zombi, sino que lo que hay que decir es qué empresas son y en todo caso actuar sobre ellas”, ha expuesto en declaraciones recogidas por Efe. En ese sentido, ha indicado que con tan pocas personas en ERTE ya es posible que el SEPE y los servicios de trabajo de las autonomías puedan identificar en qué casos hay abierto un ERTE, ver si éste tiene justificación y “si no la hay, quitarlo”.