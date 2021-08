Las Bolsas continúan con la corrección ante el caos geopolítico

Afganistán es un caos que ha provocado un seísmo político, económico y, especialmente, humano. Los talibanes han tomado el control del país en un abrir y cerrar de ojos en cuanto la alianza occidental se ha marchado. El Ibex 35 retrocede un 0,7%, hasta los 8.872 puntos, con el resto de los índices europeos sufriendo caídas en ese entorno. Asia ha caído con fuerza después de que se haya publicado una nueva regulación en China que pone en jaque a las tecnológicas al castigar severamente la competencia desleal. El Hang Seng honkonés y el CSI 300 chino han cedido más de un 2%.

Las Bolsas europeas acusaron el golpe ayer, aunque el S&P 500 cerró al alza –supone su cuadragésimo noveno récord histórico del 2021; desde 1995 el índice no había logrado tantos récords históricos hasta el mes de agosto en un año, señalan desde Link Securities–, al igual que el Dow Jones. Biden fue implacable: no hay vuelta atrás, los afganos no han sido capaces de defender su país y no es culpa de las fuerzas estadounidenses.

El S&P 500 logró el lunes cerrar al alza en su cuadragésimo noveno récord histórico de 2021

En el Ibex 35, las únicas empresas que soslayan las caídas en los primeros compases del martes son ArcelorMittal, Acerinox y Cellnex, aunque por la mínima. Los valores turísticos, de nuevo, son los farolillos rojos, con caídas superiores al 2% para Meliá, IAG y Amadeus.

Las referencias macro del día vendrán del otro lado del Atlántico. A las 14.30 (hora española) se publican las ventas al por menor en julio y, a las 15.15 (hora española), la producción industrial. Nuevas señales que indicarán el rumbo de la política monetaria que adoptará Jerome Powell y que, previsiblemente, se adelantará en la clásica cumbre agosteña de banqueros centrales que se celebrará el jueves y el viernes de la próxima semana en Jackson Hole. De momento, The Wall Street Journal ha publicado que la Fed se prepara para ir retirando los estímulos en tres meses.

Los futuros europeos anticipan caídas entre el 0,2% y el 0,5% en los índices del Viejo Continente

Pese a eventuales cambios cercanos en la política monetaria, en el mercado de renta fija reina la calma. El 10 años estadounidense ofrece un 1,24%, mientras que el español al mismo plazo paga un 0,22% y el rendimiento del bund está en el -0,47%. Las divisas también están tranquilas, con el dólar anclado en los 1,177 dólares.

En el mercado de materias primas, el petróleo sigue bajo los efectos de un eventual frenazo en el crecimiento chino, aunque los descensos no van más allá, al menos en el empiece de este martes 17 de agosto. Ni el barril de Brent ni el de West Texas registran movimientos significativos, con cotizaciones respectivas en los 69,5 y los 67,3 dólares.