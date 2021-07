BBVA gana 1.911 millones, abonará un dividendo de hasta el 40% del beneficio y recomprará el 10% de acciones

BBVA ha cerrado el primer semestre del año con un beneficio neto atribuido de 1.911 millones, frente a los 1.157 millones de pérdidas de periodo de 2020, cuando se anotó apuntes extraordinarios para hacer frente a la crisis del Covid.

La entidad ha señalado en un hecho relevante enviado a la CNMV que tiene la intención de regresar a partir del 30 de septiembre a su política de retribución al accionista consistente en distribuir anualmente entre un 35% y un 40% de los beneficios obtenidos en cada ejercicio íntegramente en efectivo mediante dos distribuciones (previsiblemente en octubre y abril y sujeto a las aprobaciones pertinentes). Asimismo, BBVA ha empezado a dar los "pasos necesarios" para el proceso de recompra de hasta el 10% de sus acciones y tiene previsto comenzar el programa el último trimestre del año, una vez obtenida la aprobación del supervisor.

Una vez que el BCE ha levantado el veto a los dividendos, aunque la medida no será efectiva hasta septiembre, toda la gran banca española ha anunciado la vuelta al dividendo, con pay-out que van desde el 30% de Banco Sabadell, hasta el 40% a 50% de Banco Santander. Aunque todos han insistido en que la decisión final tiene que pasar por la aprobación del los respectivos consejos de administración de septiembre, tras las negociaciones finales con el BCE. Pero todo indica que no habrá problemas en autorizar estos dividendos.

El semestre recoge impactos no recurrentes que, excluidos del resultado, darían lugar a un beneficio de 2.327 millones, un 183% más. Esos no recurrentes incluyen los costes netos asociados al proceso de reestructuración (que afectará a 2.935 empleados y supondrá el cierre de 480 oficinas en España) por importe de 696 millones. Además, la venta de la filial de BBVA en Estados Unidos a The PNC Financial Services ha generado un resultado neto de impuestos de 582 millones de euros, de los cuales, 302 millones se recogieron en las cuentas del cuarto trimestre de 2020, y los 280 millones restantes en el primer semestre de 2021.

El margen bruto cae un 3,6% hasta junio, hasta situarse en 10.259 millones de euros (subiría un 4,9% a tipos de cambio constantes). El margen de intereses, de 6.955 millones, retrocede un 8%.

Onur Genç, consejero delegado de BBVA, señaló en una nota que el beneficio atribuido recurrente alcanzó 1.294 millones de euros, "superando los niveles previos a la pandemia, gracias a la excelente evolución del margen neto", dijo. "Seguimos avanzando a buen ritmo en áreas clave de nuestra estrategia: hemos duplicado nuestro compromiso con la sostenibilidad y hemos logrado un récord histórico en captación de clientes por canales digital", añadió.

Por áreas, México cerró el semestre con un resultado atribuido (excluyendo no recurrentes) de 1.127 millones de euros, frente a los 656 de un año antes (un 71% más). México supone el 43% del resultado total del grupo. En España, el resultado fue de 745 millones, frente a los 108 del año pasado, y el mercado español supone un 28,4% del resultado del grupo. México así, aumenta la distancia con España.

En cuanto a la solvencia, el grupo mantiene una ratio CET1 ‘fully loaded’ del 14,17% a junio, tras el cierre de la venta de BBVA USA.