Muy pronto podríamos dejar de tener noticias sobre los nuevos iPhone, ¿sabes por qué?

Apple, a diferencia de los últimos años, fue durante algún tiempo una empresa hermética, blindada, cerrada, de la que pocas veces se conocían detalles sobre los productos que estaban desarrollando. Solo el error de un trabajador, dejándose un iPhone 4 en un bar, nos alegraba varias semanas de informaciones sobre lo que tendrían los nuevos terminales. Y por lo visto, los de Tim Cook quieren que las cosas vuelvan a ser como antes.

Ahora, como sabéis, tenemos detalles sobre cómo serán los nuevos móviles, tablets, relojes, ordenadores, auriculares y STB prácticamente al instante. Unas veces acertando y otras fallando en las fechas, que se acaban retrasando hasta siguientes generaciones. El caso es que los de Cupertino quieren cerrar la boca a esos leakers que tienen buenas fuentes y que las aprovechan para contárselo al mundo. ¿Sabéis por qué?

Apple no quiere "engañar a los clientes"

Según ha aparecido en algunas redes sociales chinas, Apple ha encargado a un bufete de abogados que envíe toda una serie de cartas conminatorias a varios filtradores donde les recuerdan que no deben revelar información "sobre proyectos inéditos" de la compañía, porque podría servir para darle munición a los competidores y, también, "engañar a los clientes, porque lo que se divulga puede no ser exacto".

Dummies de los futuros iPhone de 2021.

Uno de los afectados, Kang, fue el que dio a conocer estas comunicaciones enviadas por los norteamericanos, donde se tomaron la molestia de adjuntar toda una serie de capturas con las informaciones de posibles fechas de lanzamiento de productos, sugerencias de compra y otro tipo de publicaciones bastante alejadas del ámbito informativo. Pero para Apple, todo parece formar parte del mismo paquete de datos que no quiere que se difundan.

De todas formas, en el perfil del usuario que ha sido conminado a no seguir publicando cierto tipo de contenidos, se mezclan muchos que son simplemente aspiracionales, sobre cómo le gustaría que fuera tal iPhone o tal iPad, a lo que Apple también le viene a pedir que no lo haga, básicamente por si entre "sueño y sueño" aparece algún dato que sí coincide con algo en lo que los norteamericanos están trabajando. Sea como fuere la carta parece haber hecho efecto porque Kang ya ha avanzado que borrará algunos de sus mensajes y ha advertido a otros leakers que, si no quieren tener problemas, "no publiquen nada que no quieran decirle al público" aunque "no hayas firmado ningún acuerdo... [en Apple] creen que se trata de una infracción y abuso de información comercial".