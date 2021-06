La industria española tiembla ante el acaparamiento de materias primas en China

Pablo Sáez, director gerente de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX), asegura que las compañías a las que representa se encuentran atrapadas por unos contratos que no permiten hacer revisiones de precios en un entorno de incremento de costes. “Nuestros contratos son de cinco y seis años y no se revisan los costes. Por eso estamos pidiendo que se haga un expediente extraordinario para evitar que las empresas tengan que internalizar esa subida de costes sin posibilidad de repercutirlo en sus precios”, asegura. Sáez considera que el problema no es tanto de acaparamiento, como de un gran incremento de la demanda de los países asiáticos, y coincide con la automoción al asegura que el impacto de la falta de oferta y precios altos no será coyuntural y que puede extenderse al año que viene.