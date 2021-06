Zuckerberg asegura que Facebook no compite todavía con Amazon en el comercio online

Facebook impulsará su plataforma de ventas online dirigida a las empresas. Según ha avanzado el consejero delegado y fundador de la red social, Mark Zuckerberg, Facebook Shops está trabajando para implementar mejoras en cuanto a realidad virtual y realidad aumentada que permitan a las empresas potenciar su negocio.

“Es un área que me entusiasma. Hay más de un millón de tiendas activas hoy en día y cientos de millones de personas que están interactuando con ellas. Pero lo que realmente estamos tratando de hacer es lograr que cualquier empresa, y especialmente las pequeñas empresas, puedan abrir un escaparate en línea en toda nuestra familia de aplicaciones, de modo que usted cree un escaparate y esté activo Instagram, Facebook y WhatsApp y Messenger y potencialmente en el futuro en cualquiera de los trabajos que estamos haciendo en realidad virtual y aumentada”, explicó Zuckerberg durante su participación en el evento VivaTech que se celebra desde el martes hasta hoy en París.

Y es que, el comercio online ha despegado en el último año como consecuencia de la pandemia. “Gran parte del comercio ha cambiado hacia el canal online. De hecho ha sido un salvavidas para muchas empresas y nos enorgullece poder brindarles el servicio durante este período. Todavía es muy temprano, hay mucho más que queremos hacer en este campo, pero el comercio electrónico seguirá creciendo”, indicó.

No obstante, Zuckerberg reconoció que la compañía todavía no compite con Amazon por arañar parte del gigantesco negocio del comercio online. “Hay mucha competencia y no creo que estemos haciendo mella en Amazon todavía”, valoró. De todas formas, puntualizó que el modelo de Facebook Shops se basa en asociaciones con servicios de terceros, como Shopify, BigCommerce, WooComerce.

Facebook lanzó la plataforma Shops en mayo de 2020, en el momento de crisis mundial por la pandemia. A través de esta plataforma, la red social permite que cualquier negocio cree una tienda virtual de forma que los usuarios puedan adquirir los artículos sin abandonar Facebook o Instagram. Las tiendas son gratuitas para las empresas, ya que la intención de Facebook es que la herramienta venga impulsada por el uso del consumidor y la publicidad.