El nuevo Windows 11 podría añadir ‘apps’ de Android en su tienda oficial de aplicaciones

Como ya os hemos contado, Microsoft está preparando para el día 24 un evento especial en el que va mostrar qué es lo siguiente en lo que están trabajando alrededor de Windows. Una nueva versión del sistema operativo que, según algunas fuentes, podría llevarnos a conocer la release más enfocada a los usuarios, a los que no tienen el PC únicamente como eje principal de trabajo.

Ese Windows 11 se enfocaría a tareas de entretenimiento, videojuegos y no tanto en el ámbito empresarial, para el que quedaría Windows 10. Sea como fuere, uno de los principales reclamos con los que juega Microsoft parece ser la posible presencia de aplicaciones de Android, por fin, prácticamente de forma nativa en ordenadores, como un lugar más donde disfrutar nuestras compras.

En la tienda y disponibles

Según el registro de cambios "de la última versión del subsistema de Windows para Linux", aparecen dos menciones específicas de Android. Una que viene a decir que "la ventana del emulador de Android no se puede mover cuando no hay marco" y el otro que "la ventana del emulador de Android no se mueve y se bloquea al minimizar". Es decir, dos mensajes del sistema ante un posible manejo de apps del OS móvil de Google de forma nativa.

Aplicaciones Android en Windows. Microsoft

Lo que hay detrás de estas pistas es la posibilidad de que el próximo Windows sea capaz de emular la ejecución de aplicaciones de Android en el escritorio de nuestro ordenador e, incluso, que podamos descargarlas desde la tienda oficial de Microsoft. Un hito que está por ver que sea posible aunque solo tengamos en cuenta las implicaciones de cara al negocio que supone una decisión así (sobre todo ante Google).

Obviamente, si coge fuerza esta idea es porque no es nueva, ya que hace prácticamente medio año, a finales de 2020, aparecieron evidencias de algo parecido que podría haber llegado a nuestros ordenadores dentro de Windows 10. Un proyecto "Latte" que esencialmente llevaba parte del ecosistema Android al escritorio de nuestro ordenadores de sobremesa y portátiles.

El CEO de Microsoft, Satya Nadella, también ha puesto de su parte para que muchos miembros de la comunidad crean que Android va a asaltar Windows. En la conferencia de desarrolladores Build 2021 afirmó abiertamente que "pronto compartiremos una de las actualizaciones más importantes de Windows de la última década para desbloquear mayores oportunidades económicas para desarrolladores y creadores". ¿Se refería a Windows 11 y la llegada de apps Android?