IAG retomará las operaciones de largo radio desde Barcelona en cuanto vuelva la demanda

Luis Gallego conoce mejor que nadie las tripas de Iberia y las teclas que pueden tocarse sin disparar la tensión entre sus trabajadores. Pero la misión de adaptar la aerolínea a la situación que surja tras la crisis no es sencilla. El CEO de IAG asegura que no hay intención de realizar despidos, pero reclama la extensión de los ERTEs hasta la salida del túnel.

Pese a declarar que la última opción es la del ERE, el expresidente de Iberia añade que es necesario un “mecanismo para adaptar los costes de la plantilla a lo que podemos volar. Como no tenemos ingresos, se nos desangra el paciente. Mientras mantengamos ese mecanismo, mantendremos la plantilla. Si no, algo tendremos que hacer; porque si no, morimos”.

Pese al esfuerzo de todo el sector aéreo por recortar costes, hay facturas fijas que se mantienen pese al aletargamiento de la actividad. Gallego se refiere al problema del consumo de caja mientras no se vuela y al creciente endeudamiento de las aerolíneas. IAG prevé para este trimestre un nivel de operación del 25% sobre la producción del mismo periodo de 2019.

Incluso llega a expresar incertidumbre sobre la recuperación de un segmento clave de negocio como es del tráfico de negocios. “No sabemos lo que va a pasar, si se va a recuperar el tráfico business, por ejemplo. Lo único que hay fijo son los costes, que están ahí, y que tenemos que ser más eficientes en todos los aspectos”.