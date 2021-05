Comisiones Obreras exige a H&M que dé marcha atrás en su ERE "salvaje"

Exterior de una tienda de H&M en septiembre pasado. Pablo Monge Cinco Días

Comisiones Obreras (CC OO) exige a H&M que dé marcha atrás en su ERE, con el que prevé despedir a 1.066 trabajadores en España, después de que este sábado se viviera una "jornada histórica" de paros parciales en las tiendas de la multinacional sueca.



El sindicato denuncia que la empresa "pretende ejecutar un cierre de tiendas con mucha mayor dureza en España que en el resto del mundo".

En este sentido, expone que, mientras a nivel global se pretende cerrar un 7% del total de tiendas, en España se plantea el cierre de un 18% y el despido del 20% de la plantilla, un ERE que el sindicato califica como "salvaje".



Ante la previsión de despidos, el sindicato ha respondido con una escalada de movilizaciones (asambleas, concentraciones, paros parciales) que tendrá su culminación con las jornadas de huelga de 24 horas convocadas los días 19 y 21 de mayo si H&M no rectifica.



De hecho, este mismo sábado se convocaron paros parciales de dos horas por turno en H&M, que tuvieron un "seguimiento masivo" por parte de sus 5.000 empleados, en su mayoría mujeres, que "protagonizaron un ejemplo de lucha con su participación en los paros y su implicación en las concentraciones realizadas en toda España", según el sindicato.



Por ello, desde CC OO se emplaza a la dirección de H&M para que "tome buena nota" del mensaje lanzado por la plantilla en las movilizaciones de este sábado, y aborde esta semana clave con intención real de alcanzar un acuerdo, "tirando al cajón su planteamiento inicial de 1.066 despidos y buscando soluciones negociadas basadas en la voluntariedad, y no en utilizar la digitalización como coartada para destruir empleo".



Los planteamientos de la parte social en la mesa de negociación, compuesta mayoritariamente por CC OO y UGT, se centran en "una reducción muy significativa tanto del número de cierres como de posibles extinciones", que estas se basen en la voluntariedad, ofertando a toda la plantilla un periodo de adscripción con condiciones económicas incentivadas, además de articular mecanismos para reubicar a la plantilla que se vea afectada por el cierre de su tienda y no quiera extinguir su relación laboral.