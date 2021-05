Las reservas hoteleras en España se duplican en un mes y llegan al 72% de los niveles precrisis

Los hoteleros confían en una fuerte recuperación del turismo para los meses de verano. Pese al jarro de agua fría que supuso que el Reino Unido no incluyera inicialmente a España entre los destinos seguros para recibir turistas británicos a partir del 19 de mayo (Canarias y Baleares confían en entrar en la segunda semana de junio cuando se revise por primera vez la lista), los empresarios consultados por CincoDias se muestran esperanzados con una recuperación paulatina del turismo desde junio que podría tener su punto álgido en agosto, cuando coincidan la supresión de las limitaciones a la movilidad y las elevadas tasas de vacunación en los grandes mercados emisores. Sin embargo, el panorama que describen es radicalmente diferente al de las anteriores temporadas altas.

La primera gran diferencia es que el turismo internacional tardará en llegar porque los grandes mercados emisores están cerrados en la actualidad. La primera llegada de británicos no se producirá hasta finales de junio, al igual que la de los alemanes, que no han prohibido expresamente los viajes, pero sí los han desaconsejado hasta que la situación sanitaria no sea mejor. Entre ambos países suman casi la mitad de las llegadas de extranjeros a España, con porcentajes que llegan al 60% en el caso de Alemania para Baleares.

Jordi Ferrer, consejero delegado de Hesperia, resume la deso­rientación en la que se encuentran los empresarios desde el levantamiento del estado de alarma el 9 de mayo. “El balance que hacemos por ahora de la marcha de las reservas que activamos la semana pasada es positivo, pero intuimos que la recuperación no será inmediata. En cuanto las reservas concretas para nuestros hoteles vacacionales, creemos que es pronto en general para tener una visibilidad clara de cómo va a ir la temporada”, asegura. Hesperia cuenta con 28 hoteles en España y prevé una desescalada progresiva. “Esta campaña de verano es nuestra última oportunidad para salvar una actividad estratégica para la economía y el empleo de este país”, recalca Ferrer.

Desde Barceló insisten en la falta de perspectivas. “De momento, las reservas para el verano están un 50% por debajo respecto a lo que sería un año normal en estas fechas, pero en la última semana hemos visto un cierto repunte por lo que confiamos en que aumente la demanda en las próximas semanas. Será un verano en el que, como el año pasado, dependerá principalmente del mercado nacional”. Otro de los grandes cambios producidos por el coronavirus es que la mayoría de reservas se han vuelto de última hora y la capacidad para planificar es prácticamente nula y por ello las hoteleras están tirando del análisis de datos.

Última hora

Los últimos de SiteMinder, una de las mayores plataformas de comercio hotelero del mundo, revelan que España se ha convertido en el destino más popular en viajes de última hora. Las reservas entre el 11 de abril y 11 de mayo se han duplicado, pasando de suponer el 38,85% de las realizadas el mismo día de 2019 al 72,04%. “Las reservas hoteleras en Málaga y Valencia se sitúan en el 82,48% y el 80,06% de los niveles de 2019 y aparecen entre las cinco primeras, solo por detrás de Reikiavik (Islandia) y Bournemouth y Brighton (Reino Unido)”, recalca Sara Padrosa, directora de SiteMinder para España.

Carlos Cendra, director de ventas de Mabrian Technologies, aporta las conclusiones que arrojan las búsquedas por internet, lo que denomina como la demanda inspiracional. “Solo dos mercados mejoran en el índice de demanda inspiracional para visitar España con respecto a 2019: el mercado doméstico e Italia. Los indicadores confirman la tendencia de que el mercado doméstico es el que tiene mayor potencial de recuperación, ya que tiene la mejor cuota de mercado para España en búsquedas, superando a los valores de 2019. También es el mejor conectado y con mejor evolución respecto a 2019, quedando solo un 10% por debajo en volumen de plazas respecto a niveles precrisis”.