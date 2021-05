Simón alerta de un posible repunte de casos tras las aglomeraciones del sábado

Las aglomeraciones vividas la noche del sábado al domingo, tras el fin del estado de alarma, podrían provocar un repunte de casos. "Hasta hace dos dias hubiera dicho que podía continuar la tendencia descendente de los 10, 12 días [...] Ahora mismo no lo sé. Ni yo ni nadie en España sabe qué va a pasar. Ni yo ni nadie sabe cuantas personas van a ingresar en las UCI", ha alertado Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Simón espera que sea "un impacto puntual" y afecte a los grupos que no están vacunados y, por tanto, de menor riesgo. "Estoy decepcionado, quizá hasta conmigo porque no hemos sabido transmitir el mensaje ni a los ciudadanos, ni a los medios de comunicación ni a los políticos", ha subrayado.

Las comunidades autónomas han notificado este lunes al Ministerio de Sanidad 13.984 nuevos casos de Covid-19 durante el fin de semana, 1.349 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 16.353 positivos.

La cifra total de contagios en España se eleva ya 3.581.392 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 188,97, frente a 198,60 el viernes. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 89.666 positivos.

De los 1.349 casos de ayer, 67 se han producido en Andalucía, 84 en Aragón, 37 en Asturias, 12 en Baleares, 74 en Canarias, 30 en Cantabria, 18 en Castilla-La Mancha, 116 en Castilla y León, 65 en Cataluña, ninguno en Ceuta, 40 en Comunidad Valenciana, 28 en Extremadura, 95 en Galicia, 226 en Madrid, ocho en Melilla, 14 en Murcia, 60 en Navarra, 344 en País Vasco y 31 en La Rioja.

En el informe de este lunes se han añadido 103 nuevos fallecimientos, en comparación con 77 el lunes pasado. Hasta 78.895 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio.

En la última semana han fallecido 194 personas con diagnóstico de Covid-19 positivo confirmado en España: 34 en Andalucía, 13 en Aragón, seis en Asturias, uno en Baleares, 10 en Canarias, tres en Cantabria, siete en Castilla-La Mancha, 11 en Castilla y León, 20 en Cataluña, seis en Ceuta, siete en Comunidad Valenciana, tres en Extremadura, tres en Galicia, 49 en Madrid, seis en Melilla, uno en Murcia, seis en Navarra, seis en País Vasco y dos en La Rioja.

Actualmente, hay 8.531 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España (8.605 el viernes) y 2.134 en UCI (2.183 el viernes). En las últimas 24 horas, se han producido 612 ingresos (905 el viernes) y 348 altas (1.039 el viernes). La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 6,81% (6,85% el viernes) y en las UCI en el 21,43 % (21,85% el viernes).

Desde el 30 de abril al 6 de mayo, las comunidades autónomas han realizado 815.403 pruebas diagnósticas, de las cuales 547.710 han sido PCR y 267.693 test de antígenos, con una tasa global por 100.000 habitantes de 1.733,93. La tasa total de positividad se sitúa en el 6,09%, frente al 6,48% del viernes.