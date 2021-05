Estudiar en una universidad extranjera, ¿sinónimo de prestigio?

No siempre la mejor opción

Aunque tenga ventajas, no siempre estudiar en una universidad extranjera es lo mejor. En ocasiones sale más a cuenta centrarse en aprender un oficio concreto. Javier Blasco opina que va a depender de cada persona el ver qué compensa: “En el corto plazo, para salir de la crisis, yo recomiendo que la gente apueste por la formación profesional no exclusivamente universitaria. En España tenemos sectores como la construcción o la industria donde siguen haciendo falta miles de empleados y no hay personas cualificadas”.

El experto dice que en nuestro país hay oficios en los que, si se tiene experiencia, se cobra un promedio de 4.000 euros al mes. “No hace falta ni siquiera hacer una formación profesional, que para mí es la estrella. Tenemos certificados de profesionalidad que, a través de la formación para el empleo, posibilitan ejercer profesiones nuevas. Eso para una persona que esté en paro o en un sector que no se va a recuperar en un tiempo, es una solución muy válida”, comenta.