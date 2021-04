Ahorrar en otros mercados mediante ETF

El ahorrador español no tiene fácil apostar por los mercados emergentes mediante planes de pensiones, ya que existen hoy en día apenas una decena de vehículos con estas características. De hecho, muchas veces no son planes puros, sino carcasas de fondos o de ETF. Entonces, ¿por qué no acceder a exposición a emergentes mediante ese tipo de fondos indexados o cotizados?

“Los ETF te permiten acceder a estos mercados de forma transparente, líquida y de muy bajo coste”, asegura Pedro Coelho, responsable de Société Générale para Lyxor ETF en España, Portugal y Latinoamérica. En la firma tienen un ETF que replica el MSCI Emerging Markets que se encuentra entre los más rentables denominados en euros, con un retorno del 69% a cinco años.

Los fondos cotizados de deuda obtienen retornos más desiguales

Eso sí, hay que elegir bien el vehículo “y deben ser siempre considerados en el ámbito de una cartera diversificada, tanto por clases de activos como por regiones y estilos. Dentro de la renta variable, las decisiones de los inversores pasan, sobre todo, por elegir estrategias globales o regionales, con o sin filtro ESG, mientras que en renta fija esas mismas decisiones tienen que ver, sobre todo, con bonos denominados en moneda dura o bonos en moneda local”, explica Coelho.

Por su parte, Javier García Díaz, responsable del negocio de gestoras de fondos para BlackRock en España, Portugal y Andorra, observa cómo los mercados emergentes se están beneficiando de un dólar estadounidense más estable y, a la vez, de la reanudación de la actividad económica mundial, por lo que en este contexto “preferimos en la actualidad la renta variable emergente a la renta fija por su carácter más cíclico”.

Tradicionalmente, algunos mercados de estos países han tenido la entrada restringida “al requerir de licencias determinadas o imponer restricciones a inversores no locales”, señala García Díaz. Sin embargo, “a través de nuestros ETF para mercados emergentes, los inversores pueden acceder a estos de una manera fácil y eficiente”.

Lo cierto es que las rentabilidades están acompañando. Los mejores fondos cotizados de renta variable centrados en esos mercados alcanzan rendimientos cercanos al 30% a tres años, con retornos incluso superiores a 12 meses, como se puede observar en los gráficos en la parte superior de esta página.

Si extendemos el horizonte de inversión a cinco años, algunos productos de BlackRock como el iShares MSCI Russia ADR/GDR Ucits ETF, el iShares BRIC 50 Ucits ETF o el Xtrackers MSCI Russia Capped Swap Ucits ETF, de la gestora DWS, logran retornos que se aproximan al 90%.

En renta fija, las ganancias son más desiguales. Los mejores ETF centrados en emergentes consiguen retornos de más del 15% en el trienio y del 9% a 12 meses. A más años encontramos pocas estrategias y la mayoría ofrecen pérdidas.