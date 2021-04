Cotizar por ingresos: una prioridad a activar en enero. Los autónomos piden esperar

El nuevo sistema de cotización para trabajadores autónomos podría empezar a aplicarse desde el 1 de enero de 2022. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, espera que el nuevo sistema esté listo este año y que empiece a funcionar a principio del próximo ejercicio.

Según ha explicado, el nuevo sistema contemplará 13 tramos de cotización. El objetivo es facilitar la flexibilidad del trabajador. “Cuantos más tramos, cada trabajador tiene más posibilidades de adaptación a su capacidad de pago”, ha asegurado el ministro.

Facturar según los ingresos

Será el propio trabajador el que decida su base de cotización. Lo hará en función de las previsiones de rendimiento que tenga. Además, el autónomo podrá modificar su selección varias veces a lo largo del año.

El ministro ha dado a conocer este plan durante su participación en la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso. Según ha dicho, la reforma del nuevo sistema de cotización se incluirá en el primer bloque de reformas que pretende aprobar el Gobierno. De esta manera se cumplirá con la recomendación número cuatro del Pacto de Toledo.

Ha aludido a las reuniones mantenidas con los sindicatos y la patronal para llegar a un acuerdo sobre el nuevo sistema de cotización. "No ha habido una, sino varias reuniones. He estado en varias de ellas personalmente”, ha aclarado. Asimismo ha informado de que los representantes de sindicatos y patronal han pedido hacer una mesa conjunta donde están sindicatos y autónomos para trabajar en el nuevo sistema de cotización.

El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha dicho a través de su perfil de Twitter que no apoyarán la entrada en vigor del nuevo sistema hasta que un 70% de los empresarios prevea la recuperación de su negocio. “Mientras un 70% de los autónomos prevea que la recuperación de su negocio o actividad no va a llegar hasta bien entrado 2022 o incluso 2023, no vamos a apoyar la entrada en vigor de ningún sistema de cotización que le genere mayor carga de cotizaciones a la Seguridad Social”, ha advertido.