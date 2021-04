CaixaBank inicia el cambio de la marca Bankia en oficinas

CaixaBank inicia este lunes el proceso de sustitución de la marca Bankia en la red de oficinas retail, que supondrá un cambio en la rotulación interior y exterior y la personalización de la imagen de los cajeros. En las comunidades autónomas en las que el lunes es festivo, esta actuación empezará el martes, según informó CaixaBank en un comunicado.

El proceso se desarrollará de forma progresiva a lo largo de nueve semanas hasta alcanzar el conjunto de la red en toda España, después de que durante la semana pasada se realizara la adaptación de la imagen de marca en los edificios corporativos.

Caixabank se ha dirigido por carga a los clientes de Bankia para explicar cómo será el proceso de fusión.

Para los clientes de Banlia... ¿cuál es su nueva entidad?

Después de la fusión, las entidades han decidido mantener el nombre y logo de CaixaBank. Por ello, desde un punto de vista jurídico, el cliente de Bankia pasa a ser cliente de CaixaBank y todos los contratos que haya firmado con Bankia "se entienden firmados con CaixaBank".

¿Cambian las condiciones de los contratos?

No... de momento. La entidad, tras su fusión con Bankia, señala que, de momento, las condiciones contractuales de los servicios que tienes contratados no se verán alteradas aunque advierte al cliente de que "preste especial atención" a la correspondencia durante estos meses "porque es probable que te propongamos modificaciones en las condiciones contractuales de determinados productos".

¿A qué oficina deben dirigirse los clientes de Bankia?

Aunque los clientes de Bankia dispondrán de "toda la red de oficinas de CaixaBank", la entidad recomienda que, hasta que se comunique lo contrario, los clientes "sigan usando las oficinas originarias de Bankia para realizar gestiones". Durante un tiempo, los bancos tendrán que "adaptar las operativas de ambas entidades" y podría suceder que una determinada operativa no estuviera habilitada en una oficina de origen CaixaBank.

¿Puede el cliente de Bankia sacar dinero de los cajeros de Caixabank sin comisión?

Sí. Los clientes de Bankia podrán retirar "gratuitamente" dinero en efectivo a débito en cualquiera de los cerca de 9.500 cajeros de CaixaBank.

¿Para cúando se unirán los datos?

La unión de los sistemas informáticos se prevé para el último trimestre de 2021. Entonces, es cuando se prevé que se produzca la integración operativa.

¿Es necesario cambiar domiciliaciones, cobros, pagos?

No. Antes de la integración de los sistemas, es probable que el cliente reciba modificaciones en los servicios, si bien domiciliaciones, cobros y pagos "no se verá afectados" por este cambio: el cliente no deberá realizar gestión alguna.

¿Varían las condiciones de los préstamos? ¿Es necesario cambiar la clave de acceso?

No. No experimentarán variación alguna las condiciones de los préstamos ni las claves de acceso a la banca online.

Si hay alguna reclamación ¿ a dónde se dirige?

Caixabank explica que los antiguos clientes de Bankia o de Caixabank que quieran poner una reclamación deben dirigirse al Servicio de Atención al Cliente de CaixaBank mediante el formulario especialmente habilitado para ello en la web de CaixaBank, por correo electrónico a la dirección servicio.cliente@caixabank.com o por correo postal, al domicilio social de CaixaBank o entregarlo en cualquiera de sus oficinas.

¿Qué ocurre con los datos personales?

Con motivo de la fusión, CaixaBank se convierte en responsable del tratamiento de los datos personales de los clientes de Bankia, es decir, pasan a ser responsabilidad de CaixaBank, SA, con NIF A-08663619 y domicilio en la calle del Pintor Sorolla, 2-4 Valencia.