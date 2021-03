Francia y Alemania paralizan las vacunas de AstraZeneca a la espera del dictamen del regulador

Francia y Alemania han suspendido de forma preventiva la vacunación con la fórmula de AstraZeneca contra el coronavirus tras la detección de varios casos de trombosis, informó este lunes el Ministerio de Sanidad. El Gobierno alemán sigue así la recomendación del Instituto Paul Ehrlich (PEI), competente en la materia, que considera que es necesario comprobar la potencial relación entre esta vacuna y los nuevos casos de trombosis registrados en Europa tras su inoculación.

El Ministerio de Sanidad apuntó que será en todo caso la Agencia Europea del Medicamento (EMA) quien decida en último término "si esta nueva información afecta a la autorización de la vacuna y en qué forma". Alemania se suma así a la decisión de parar el uso de la vacuna de AstraZeneca en la lucha contra la pandemia de coronavirus, como han hecho en los últimos días Países Bajos, Irlanda, Dinamarca, Noruega e Islandia totalmente y, en el caso de algunos lotes, Italia y Austria, así como algunas comunidades en España.

La EMA ha identificado hasta el momento una treintena de casos de trombosis tras una dosis de la vacuna de AstraZeneca. En total se han administrado en la Unión Europea (UE) unos cinco millones de dosis. La EMA ha apuntado que la tasa de casos de trombosis entre los vacunados "no es mayor que la del conjunto de la población", pero ha añadido que es preciso analizar con detalle lo sucedido.

La agencia británica reguladora del medicamento (MHRA, en inglés) señaló este lunes que las pruebas existentes no apuntan a que la vacuna de AstraZeneca cause coágulos sanguíneos en sus receptores, algo que también defendió la farmacéutica en un comunicado. "Estamos examinando de cerca los informes, pero teniendo en cuenta el gran número de dosis administradas y la frecuencia con que pueden ocurrir los coágulos sanguíneos de forma natural, las pruebas disponibles no indican que la vacuna sea la causa", destacó el responsable de seguridad de las vacunas en la MHRA, Phil Bryan.

"La gente debería seguir yendo a ponerse su vacuna contra la covid-19 cuando se les pida", agregó Bryan en un comunicado. La intervención del regulador británico s produce después de que la propia compañía farmacéutica emitiese anoche un comunicado en el que reiteraba la seguridad de su producto y negaba que produjese coágulos.

En similares términos se ha expresado la OMS, que ha pedido a los países que no dejen de vacunar, añadiendo que su panel de expertos está analizando las incidencias y pronto publicará sus conclusiones. "A día de hoy, no hay pruebas de que los incidentes sean causados por la vacuna y es importante que las campañas de vacunación continúen para que podamos salvar vidas y frenar la grave enfermedad del virus", dijo el portavoz de la OMS portavoz de la OMS, Christian Lindmeier.

La fórmula de AstraZeneca, lastrada desde el primer momento por las dudas sobre su efectividad y sus posibles efectos secundarios, es la tercera autorizada en la UE, por detrás de las de BioNTech/Pfizer y Moderna. Tras su autorización en la UE, el Gobierno alemán -siguiendo las indicaciones del PEI- recomendó emplear la de AstraZeneca solamente para las personas de entre 18 y 64 años, al considerar que no se habían realizado pruebas suficientes con personas mayores.

Recientemente, y con el objetivo de acelerar la campaña de vacunación, el Gobierno federal y los estados federados abogaron por eliminar esta restricción y emplear la de AstraZeneca en toda la población, al igual que las otras dos vacunas contra el coronavirus. El fármaco ha sido también objeto de fuego cruzado entre la empresa y las autoridades europeas ante los sucesivos anuncios por parte de la empresa de incumplimiento de los compromisos de entrega a la UE. La vacuna, mientras, se ha administrado a gran escala en EE UU y Reino Unido.