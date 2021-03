Ayuso convoca elecciones anticipadas en Madrid el 4 de mayo tras el pacto de Cs y PSOE en Murcia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido adelantar las elecciones autonómicas en la región, gobernada entre PP y Ciudadanos, tras el sorpresivo pacto de los naranjas con el PSOE para desbancar a los populares de la presidencia murciana, según confirman fuentes oficiales a este diario. La fecha de la convocatoria electoral será la del próximo martes 4 de mayo.

El paso se da en medio de las tensiones internas del Ejecutivo madrileño a cuenta de las restricciones autonómicas frente al Covid y en una situación de bloqueo de la aprobación de los Presupuestos regionales de 2021 por la falta de apoyo definitivo de Vox, sustento clave de la coalición en la Asamblea. El adelanto habría sido consensuado con Génova.

La propia Ayuso, acompañada de los consejeros del PP, ha comparecido desde la sede del Gobierno en una intervención sin preguntas de la prensa en la que ha defendido que con la convocatoria electoral busca que los madrileños “elijan entre socialismo y libertad”.

“He decidido disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones anticipadas. Me he visto obligada por el bien de Madrid y de España contra mi voluntad reiterada de agotar la legislatura, por la inestabilidad institucional”, ha dicho, que ha causado la moción de censura de PSOE y Cs en Murcia.

“Madrid ha vivido el momento más duro que se recuerda, a la pandemia se une una crisis económica y social sin precedentes. Es el momento de olvidarnos de nosotros mismos y de pensar qué es mejor para los ciudadanos”, ha expuesto.

Registramos moción de censura en la Asamblea de Madrid. Con @Monica_Garcia_G de candidata. Hay alternativa. — Íñigo Errejón (@ierrejon) March 10, 2021

Madrid “necesita un Gobierno estable, soluciones ambiciosas, estabilidad y sentido de Estado. En las actuales circunstancias no se puede asegurar. Quiero disculparme con los madrileños por la decisión”, ha apuntado, para agregar que si no lo hubiera hecho “Cs y PSOE habrían presentado una moción de censura causando el desastre en la Comunidad de Madrid”.

“Si no llego a disolver la Cámara, las mociones de censura que han presentado los partidos de izquierda”, ha dicho en referencia a las registradas por PSOE y Más Madrid, “podrían haber derrocado nuestro Gobierno”.

“No me puedo permitir que Madrid se pare ahora. No puedo consentir que todo lo peleado por los madrileños en estos meses se derrumbe. No puedo aceptar que suban los impuestos, que entren a adoctrinar en los colegios, que cierren los comercios y la hostelería o que destruyan el tejido empresarial de Madrid. O que ahora nos impongan cómo pensar o cómo vivir. El daño que se provoca a España no lo quiero también aquí. En definitiva, no puedo permitir que Madrid pierda su libertad. Por eso, pongo mi cargo a disposición de los madrileños, que, con su voto, el próximo martes 4 de mayo decidirán qué políticas quieren para su administración”, ha concluido.

Mociones de PSOE y Más Madrid

Con la decisión del adelanto electoral, Ayuso buscaría sortear la posibilidad de que el PSOE y Ciudadanos repitan un acuerdo como el murciano, provocando que pierda el poder mediante una moción de censura.

Anticipándose, al disolver la Asamblea regional para colocar las urnas, la presidenta popular trataría de reforzar su posición política en la región para tratar de gobernar en solitario, o apoyándose en Vox en lugar de en Cs, aprovechando el rédito electoral que haya podido traer la política de restricciones laxas que ha defendido durante la pandemia del Covid-19.

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, ha señalado que Ayuso “rompe el acuerdo de forma unilateral”, lo que ha calificado de “irresponsable” y “absurdo”. Aguado ha dicho que no descarta que Ayuso haya pactado el movimiento con Vox, tras mantener un encuentro en una cafetería el jueves pasado.

En un intento de impulsar una vía alternativa, el responsable de Más País, Íñigo Errejón, ha anunciado que su grupo en la región, Más Madrid, ha presentado una moción de censura contra el Gobierno de Ayuso hoy mismo.

Lo mismo habría hecho, según Europa Press, el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, con Ángel Gabilondo como candidato. Está por ver quién ha dado el paso primero, si Ayuso, Errejón o Gabilondo, porque una moción de censura previa podría invalidar el adelanto electoral. Todo parece indicar, sin embargo, que las mociones se han registrado después de la convocatoria de las urnas, que habría sido registrada a las 11.45, más de una hora antes.

Por su parte el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que ha hablado por teléfono con la vicealcaldesa, Begoña Villacís, quien le ha garantizado que "no habrá moción de censura" en el tándem local de PP y Cs. "Somos un gobierno cohesionado y fuerte que trabajamos juntos", ha dicho el alcalde, recoge Europa Press, en la Plaza de la Villa.

El precedente murciano

El plan de Ayuso se ha activado apenas unas horas después de que trascendiese que Ciudadanos había llegado a un acuerdo con el PSOE para impulsar una moción de censura contra el presidente murciano, el popular Fernando López Meiras, que sustituiría un miembro de la formación naranja, con quien había gobernado hasta la fecha.

El paso, que llega después del batacazo electoral sufrido por la formación de Inés Arrimadas en Cataluña, región de la que surgió el partido, ha sido justificado fundamentalmente por el escándalo de vacunación indebida de algunos cargos públicos murcianos.

La alianza de Ciudadanos con los socialistas en Murcia habían puesto en tela de juicio la estabilidad de otros ejecutivos regionales de PP y Cs, como es el de Madrid, el de Andalucía o el de Castilla y León, donde también hay sobre la mesa una posible moción de censura y rumores de adelanto electoral. El portavoz del PP en Castilla y León, en todo caso, ha ofrecido hoy rueda de prensa aseverando que Cs es un socio sensato lo que parece descartar una ruptura allí, de momento.

Por su parte, fuentes de la Junta de Andalucía, sustentada en una coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos, aseguraron a Servimedia que el Gobierno regional es "sólido y estable" y defienden que "la viabilidad de la legislatura está garantizada" tras la aprobación de sus Presupuestos.