Autónomos y cotización por ingresos: será en 2022 y no para todos

El nuevo sistema de cotización por ingresos reales podría estar operativo en 2022. Eso es lo que espera el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Tal y como ha explicado, se hará una implantación progresiva en el tiempo para “evitar que los desajustes no generen problemas de gestión administrativos a nadie”, tal y como recoge la agencia de noticias Europa Press.

No obstante, el responsable de Seguridad Social ha especificado que es probable que la cotización por ingresos reales podría no aplicarse a todos los autónomos por igual. En este sentido ha indicado que ello se debe a que hay “hay distintas categorías donde no siempre se produce un engarce completo entre la dimensión fiscal y de cotizaciones a la Seguridad Social".

Escrivá ha manifestado que la aplicación será progresiva y que la intención es que la mayor parte de los autónomos pueda empezar a cotizar por este nuevo sistema.

El ministro ha dado cuenta de los detalles del nuevo sistema de cotización al que ha llegado a un acuerdo con las principales organizaciones de trabajadores autónomos. Pero también ha hablado sobre otros acuerdos como la prórroga de la prestación por cese de actividad hasta el 31 de mayo.

Protección a 350.000 autónomos

Según el ministro, esta herramienta permitirá proteger a unos 350.000 autónomos. El acuerdo permitirá mejorar la situación de los autónomos de temporada. Elimina, a su vez, la necesidad de que los autónomos que hayan accedido a la prestación por cese de actividad entre marzo y junio de 2020 accedan a la actual prestación.

Tampoco, ha dicho el ministro, se subirán los tipos de cotización hasta el 31 de mayo. Cabe recordar que desde enero de este año la cuota de los autónomos estaba prevista subirse entre 3 y 12 euros, tal y como se acordó en 2018. Dicho acuerdo contemplaba también un aumento progresivo de la cuota.

Aparte, se ha acordado que los autónomos dispongan de exoneración de cuotas al 100% en el primer semestre de 2021 en el caso de que su actividad haya descendido en un 50% con respecto al último trimestre de 2019.