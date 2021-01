Por qué la demanda de Parler a Amazon dispara el debate sobre el enorme poder de las ‘big tech’

Parler, la red social que se había convertido en la favorita de muchos conservadores y personas de extrema derecha de EEUU, dejó de funcionar este lunes ante la imposibilidad de mantener operativa la plataforma tras ser abandonada por casi todos sus proveedores de servicio. Especialmente Amazon, que decidió el pasado domingo rescindir el contrato de alojamiento que tenía con ella después de que una multitud de seguidores de Donald Trump asaltara el Capitolio el 6 de enero.

La empresa de Jeff Bezos justificó la decisión por las continuas llamadas a la violencia que se estaban haciendo desde Parler y que podían incitar a nuevos actos violentos, y porque la red social, rival de Twitter, no era capaz de cumplir con sus términos de servicio “y representa un riesgo muy real para la seguridad pública”.

Tras la medida, Parler, que contaba con 10 millones de usuarios en noviembre, presentó una demanda contra Amazon en el Estado de Washington por incumplimiento de contrato (no le avisó con la rescisión 30 días antes) y violar las leyes de la competencia, pues en su opinión esta compañía busca restringir ilegalmente la competencia eliminando a un jugador del mercado.

Según la compañía, la decisión de Amazon Web Services, el servicio de almacenamiento en la nube del gigante de internet, había sido un “golpe mortal” para la app, que también había sido expulsada durante el fin de semana de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google con argumentos similares a Amazon. “Los procesos que Parler ha implementado para moderar o prevenir la propagación de contenido ilegal y peligroso han resultado insuficientes”, dijo la compañía de la manzana.

John Matze, CEO de la red social, defiende que “las declaraciones de Amazon, Apple y Google a la prensa sobre la suspensión de nuestro acceso han provocado que la mayoría de proveedores nos den la espalda” y denuncia que tras la expulsión de la red social ha habido motivos políticos y un ataque coordinado de las big tech para acabar con un competidor que había crecido muy rápido. ¿Es esto cierto?

“No ha habido ningún ataque coordinado. Simplemente se han roto relaciones con un servicio que incumplía claramente sus términos de servicio porque congregaba a un montón de radicales que se dedicaban a llamar a la violencia, a quemar Washington hasta sus cimientos y a coordinarse para llevar a cabo acciones como las de la semana pasada, mientras los gestores del sitio simplemente decían que "hacer de baby-sitters de sus usuarios no era su trabajo”, señala en su página Enrique Dans, profesor de IE Business School.

Este experto se pregunta, no obstante, si no es peligroso o preocupante que sean los términos de servicio de empresas privadas y muy grandes los que decidan qué sitios pueden estar o no en la red. “Posiblemente lo sea, y sea este un tema sobre el que haya que dictar algún tipo de reglas razonables. Pero, incluso si este tipo de controles llegan a implantarse, Parler debería estar entre los ejemplos de libro en los que expulsar al sitio estaría plenamente justificado, y es uno de esos casos en los que no tomar una decisión rápida siempre termina siendo negativo".

Según apunta Dans a CincoDías, "mientras los términos de servicio de una compañía estén redactados conforme a derecho, el que alguien los infrinja es suficiente razón para echarlo, sin que un juez tenga nada que decir. Que Parler pretenda obligar a Amazon o a cualquier otra compañía a proporcionarle un servicio cuando además viola claramente sus términos de servicio es sencillamente absurdo", subraya.

Borja Adsuara, abogado experto en Derecho Digital y ex director general de Red.es, no habla de acción coordinada, pero sí cree que las decisiones tomadas por los gigantes tecnológicos están calculadísimas. “Todo está muy medido y es un movimiento estratégico, que curiosamente se produce cuando estas compañías están siendo investigadas en EE UU y Europa por prácticas contra la competencia”.

Según Adsuara, las big tech posiblemente tengan las de perder en las investigaciones que tienen abiertas, si se plantean solo desde un punto de vista de derecho de la competencia y en términos económicos, “por eso han visto la oportunidad de agarrarse a este clavo ardiendo para enarbolar la bandera de la desinformación y el discurso del odio y mostrarse frente a los reguladores y la sociedad como los guardianes que ponen orden frente a los movimientos extremistas”.

El abogado admite que la jugada puedes salirles bien o mal, “porque las medidas contra Parler también muestran el enorme poder que tienen estas compañías”, que pueden acabar con una empresa en un abrir y cerrar de ojos.

Lo que tiene claro Adsuara es que Apple, Google y Amazon deberían haber esperado al fallo de un juez antes de tomar esas medidas. “Son los jueces quienes sentencian si se está haciendo algo ilegal, no los CEO de las multinacionales. Y no todo lo que se venía haciendo en Parler era ilegal”. Para este experto también sería aconsejable que la gente de ideologías extremas participe en redes generalistas como Facebook o Twitter. “Si se les expulsa del debate general, la sociedad se radicalizará mucho más y lo que conseguiremos es que haya redes sociales de izquierdas, de derechas... y la polarización sería tremenda”.