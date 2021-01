Un grupo de seguidores de Trump irrumpen en el Congreso de EE UU

Los ánimos se tensan en la reunión del Congreso de los EE UU para ratificar la victoria de Joe Biden en las últimas elecciones presidenciales. Miles de partidarios del presidente saliente, Donald Trump, que se manifestaban en los aledaños del Capitolio han irrumpido en el Parlamento tras un enfrentamiento con la Policía. El Congreso ha decidido, por tanto, interrumpir la sesión y evacuar de emergencia a todos los congresistas y senadores.

Horas antes y ante una concentración a su favor en las puertas del Congreso, Trump había asegurado que "nunca" reconerá la derrota frente al presidente electo, el demócrata Joe Biden, al reiterar sus acusaciones, sin pruebas, de fraude electoral. Todo ello mientras el Congreso de EE UU iniciaba la sesión que está llamada a investir a Biden como nuevo presidente y depsués de que los juzgados hayan desestimado todas sus demandas por un supuesto fraude electoral y tras haber pedido todos los recuentos que ha reclamado en los Estados clave.

"No cederemos nunca, nunca concederemos", dijo Trump a los miles de manifestantes congregados a las afueras de la Casa Blanca para la marcha "Salvar a EEUU". "Detendremos el robo", remarcó ante los gritos de sus seguidores de "Cuatro años más". Posteriormente el presidente culpó a su vicepresidente, Mike Pence, de los disturbios por no intervenir en la votación, como le había reclamado. Trump pedía que Pence devolviese los votos a los Estados para un nuevo recuento, si bien el vicepresidente afirmó que no tenía potestad para ello.



Los ánimos se fueron caldeando, arengados por el propio presidente. Tanto es así que los manifestantes proTrump se enfrentaron a la Policía, se saltaron el cordon policial y han llegado a irrumpir en el Capitolio, la sede del parlamento estadounidense. El caos ha sido tal que los congresistas y senadores allí congregados han sido evacuados. Entre ellos, el propio Pence, la futura viceprensidenta, Kamala Harris, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, según informa Reuters. La sesión de confirmación de los reusltados de las elecciones de noviembre ha quedado, por tanto, suspendida.



Según informa Reuters, una mujer ha sido disparada en el pecho durante la intrvención de la Policía y se encuentra en estado crítico. Varios congresistas y senadores han declarado a CNN que han escuchado disparos.



La violencia de los manifestantes ha provocado las críticas también de los parlamentarios del Partido Republicano. Trump se ha visto obligado a tuitear que pide que las manifestaciones sean pacíficas. "Pido a todo el mundo en el Capitolio que se mantenga en paz. ¡No violencia! Recordad, somos un partido de ley y orden. Respetamos a la ley y a los policías. ¡Gracias!", ha dicho Trump.



El papel del vicepresidente y del Congreso

Horas antes de comenzar la sesión, Trump intentó convencer a su vicepresidente, Mike Pence, que la preside, de que rechace la confirmación de la victoria de Biden en la certificación de los votos del Colegio Electoral, algo que no tiene precedentes.

"Los estados quieren que se corrijan los votos, que saben que están basados en irregularidades y fraude, además de un proceso corrupto que no recibió apoyo legislativo. Todo lo que Mike Pence tiene que hacer es enviar (los votos del Colegio Electoral) de vuelta a los estados y GANAREMOS. Hazlo, Mike ¡Es el momento de la valentía extrema!", escribió Trump en un tuit.

Según el diario The New York Times, el vicepresidente le ha comunicado que no tiene el poder de bloquear la certificación de la victoria electoral de Biden y que no tiene intención de rechazar la confirmación, algo que, en todo caso, no tendría valor legal. El presidente ha culpado a Pence de los disturbios por no haber obedecido a sus órdenes y arrogarse poderse que no establece la Constitución.



No hay ninguna perspectiva de que la sesión cambie el hecho de que Biden se convierta en el presidente de Estados Unidos el próximo 20 de enero, que es cuando concluye el mandato de Trump, pero se espera que la sesión se prolongue durante horas para debatir las alegaciones que presenten los aliados del gobernante saliente.

En la sesión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado, los legisladores deben abrir y contar los certificados de los votos electorales correspondientes a cada estado del país. Pero basta con que un miembro de la Cámara Baja y otro del Senado presenten una objeción a los resultados en uno de los estados para desatar un debate y una votación de ambas cámaras sobre la posibilidad de no contar los votos electorales en ese territorio.

Más de cien legisladores republicanos, incluidos trece senadores, han anunciado que presentarán objeciones a los resultados. No se sabe a cuántos estados podrían afectar esas objeciones, pero lo más probable es que se refieran a los estados en los que Trump ha presentado, sin éxito, denuncias de irregularidades, como Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin.

Los senadores aseguran que no pretenden revertir el resultado de las elecciones, sino dar voz a aquellos que creen que los comicios no fueron justos, a pesar de que no hay ninguna prueba de que hubiera un fraude o irregularidades masivas, como denuncia Trump. Los legisladores republicanos aliados de Trump piden que el Congreso cree una comisión electoral para "llevar a cabo una auditoría de emergencia con una duración de diez días sobre los resultados electorales en los estados disputados", según afirmaron en un comunicado conjunto el pasado sábado.