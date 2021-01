Parler: la red social que usa Trump, vetada por Apple, Amazon y Google

Tras los acontecimientos ocurridos el pasado 6 de enero en Washington alrededor del Capitolio, Donald Trump ha quedado en una situación muy delicada que ha provocado que prácticamente todos los estamentos políticos y empresariales hayan comenzado a pedir su cabeza. Y eso, a pesar de que solo quedan nueve días para que se produzca una toma de posesión de Joe Biden a la que, por cierto, no asistirá.

El caso es que el actual Presidente de los EE.UU., desde el pasado miércoles, ha visto cómo le cerraban de forma permanente sus cuentas de Twitter y Facebook de tal forma que no tiene manera de hacer llegar sus mensajes. Tanto es así que la alternativa que había empezado a propagarse como un lugar en el que reunirse todos los seguidores de Donald Trump, Parler, también ha sido baneada de forma sistemática de todas las tiendas digitales.

Eliminada de forma fulminante

La primera de todas fue Google, que corrió a eliminarla de la Play Store en el momento en el que algunos políticos y seguidores pro-Trump comenzaron a hacer proselitismo de sus ventajas: sobre el papel, afirmaban que Parler permite un diálogo completamente libre, sin interferencias ni censura de las llamadas big tech y con mensajes de una extensión máxima de mil caracteres. Además, y a diferencia de Twitter, por ejemplo, esta red social no muestra los mensajes ordenados en función de un algoritmo sino que lo lleva a cabo de forma cronológica.

Parler, la red social vetada por Google, Apple y Amazon.

Al igual que Twitter o Facebook, podemos seguir a otros usuarios y que cualquiera de los que tienen un perfil hacer lo mismo con nosotros, de tal manera que es posible ver lo que publican e incluso interactuar, dejando claro lo que nos gusta, y lo que no, de lo que estamos leyendo. Eso sí, a diferencia de lo que hacen los de Jack Dorsey y Mark Zuckerberg, los creadores de Parler afirman que no existe moderación alguna y que los usuarios tienen total libertad para tocar el tema que más les guste.

A esta hora, no solo Google ha retirado Parler de su Play Store de Android, sino también Apple de la App Store para iPhone y iPad así como Amazon en sus tablets Kindle Fire. Además, la propia web del creador de la red social aparece como no accesible, por lo que no podemos descartar que el bloqueo no haya afectado, también, a la página de inicio de la plataforma.