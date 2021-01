La incidencia se dispara por encima de los 400 casos

Las comunidades autónomas han notificado este lunes al Ministerio de Sanidad 61.422 nuevos casos de Covid-19 durante este fin de semana, 6.162 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 2.111.782 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 435, frente a 350 el viernes. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 204.856 positivos.

En el informe de este lunes se han añadido 401 nuevos fallecimientos, en comparación con 199 el viernes. Hasta 52.275 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio. En la última semana han fallecido 576 personas con diagnóstico de Covid-19 positivo confirmado en España.

Pese a estos datos, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha lanzado un mensaje de tranquilidad: "No estamos en una situación similar a la de la primera ola, creo que podemos conseguir controlar esta tercera ola sin necesidad de un confinamiento domiciliario como ocurrió en marzo".

Simón ha afirmado que las salidas de mayores por las fiestas de Navidad "pueden haber influido" en el incremento de contagios por Covid-19 en residencias registrado en el último periodo, aunque ha precisado que no pueden asegurarlo con certeza.

"Es cierto que ha habido un incremento en las residencias en el último periodo, es obvio que el periodo festivo y las ganas de tener a los mayores con nosotros puede haber influido pero no tenemos la certeza", ha precisado en rueda de prensa. Según ha indicado, los mayores "no están encerrados" y aunque se han tratado de "minimizar al máximo" los riesgos, ha dicho que no pueden negar "alguna transmisión por esta razón", aunque el virus también se ha podido introducir, según ha dicho, a través de trabajadores o de las visitas.

Asimismo, el responsable del CCAES ha explicado que hay confirmados alrededor de 70 casos de la cepa británica distribuidos entre la Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía, "regiones que tienen mayor movilidad tanto de ciudadanos británicos como de estudiantes y trabajadores nacionales", aunque ha asegurado que la situación actual de contagios en España no puede considerar como "un problema asociado al cambio en la cepa". No obstante, ha puntualizado que "quedan bastante muestras por analizar, por lo que podremos dar más detalles en los próximos dias".

De los 6.162 positivos diagnosticados ayer, 474 se han producido en Andalucía, 279 en Aragón, 188 en Asturias, 223 en Baleares, 220 en Canarias, 118 en Cantabria, 63 en Castilla-La Mancha, 758 en Castilla y León, 996 en Cataluña, 16 en Ceuta, 192 en Comunidad Valenciana, 738 en Extremadura, 777 en Galicia, 378 en Madrid, 19 en Melilla, uno en Murcia, 133 en Navarra, 470 en País Vasco y 119 en La Rioja.

En la última semana han fallecido 576 personas con diagnóstico de Covid-19 positivo confirmado en España: 60 en Andalucía, 44 en Aragón, 21 en Asturias, 10 en Baleares, 12 en Canarias, cinco en Cantabria, 18 en Castilla-La Mancha, 36 en Castilla y León, 42 en Cataluña, 153 en Comunidad Valenciana, 43 en Extremadura, 44 en Galicia, 59 en Madrid, una en Melilla, 14 en Murcia, seis en Navarra, dos en País Vasco y seis en La Rioja.

Actualmente, hay 16.792 pacientes ingresados en toda España (14.951 el viernes) y 2.511 en UCI (2.318 el viernes). En las últimas 24 horas, se han producido 1.800 ingresos (1.944 el viernes) y 615 altas (1.537 el viernes). La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 13,77% (12,22% el viernes) y en las UCI en el 26,13% (24,05% el viernes).

Hasta 2.970 personas han precisado de hospitalización por COVID-19 en la última semana (218.697 en lo que llevamos de pandemia): 417 en Andalucía, 223 en Aragón, 94 en Asturias, 62 en Baleares, 106 en Canarias, 96 en Cantabria, 72 en Castilla-La Mancha, 256 en Castilla y León, 213 en Cataluña, ocho en Ceuta, 573 en Comunidad Valenciana, 206 en Extremadura, 274 en Galicia, 104 en Madrid, nueve en Melilla, 136 en Murcia, 52 en Navarra y 69 en La Rioja.

De la misma forma, se han registrado 278 ingresos en unidades de cuidados intensivos (UCI) en los pasados siete días (18.932 desde que el virus llegó a España): 24 en Andalucía, 15 en Aragón, seis en Asturias, 16 en Baleares, cuatro en Canarias, 15 en Cantabria, seis en Castilla-La Mancha, 15 en Castilla y León, 18 en Cataluña, uno en Ceuta, 35 en Comunidad Valenciana, 20 en Extremadura, 45 en Galicia, 24 en Madrid, 24 en Murcia, cuatro en Navarra y seis en La Rioja.