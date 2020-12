Las alarmas se encienden de nuevo: España registra un repunte de casos

Con la Navidad a las puertas, la incidencia acumulada de coronavirus en España ha vuelto a subir ligeramente este lunes, hasta los 193,65 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 189,46 del viernes. A lo largo del fin de semana, se han diagnosticado 21.309 nuevos positivos. Esto supone una cifra superior a los 17.681 del mismo día del fin de semana anterior y la más elevada de los últimos cuatro fines de semana. La cifra total de contagios en España se eleva ya a 1.751.884 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales.

Además, Sanidad ha sumado 389 nuevos fallecidos desde el viernes, en comparación con los 280 del viernes y 394 del lunes pasado. Hasta 48.013 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España.

En las útimas 24 horas, 2.448 personas han sido diagnosticadas con Covid-19. Por comunidades, Cataluña ha registrado la cifra más elevada, con 418 nuevos contagiados en la última jornada, seguida de Galicia (315), País Vasco (293) y Madrid (289).

Pese a todo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, tan solo ha llamado a la prudencia. "La posición en la que estamos es delicada porque estamos entrando en la Navidad. El riesgo de saturación de nuestros sistemas asistenciales sigue estando ahí. Después de varias semanas de descenso es normal que el impacto no se observe hasta dentro de unos días", ha subrayado durante una rueda de prensa. "La positividad se mantiene en torno al 8%. Todavía no podemos saber qué impacto tiene esto en la evolución de la pandemia. El número de muertos sigue por debajo de los 1.000, llevamos un periodo de descenso progresivo. España es uno de los países con la incidencia más baja, pero no sabemos qué va a pasar con las siguientes olas", ha añadido.

Aún así, Simón advirtió que el descenso de los casos "podría estar estabilizándose" y comenzando una "posible meseta" "Esta situación no es algo que nos interese en este momento. Las camas de hospitalización llevan descensos muy lentos, sin bajar del 20%", apuntó.

Actualmente, hay 11.736 pacientes ingresados por COVID-19 en toda España (11.648 el viernes) y 2.068 en UCI (2.100 el viernes). En las últimas 24 horas, se han producido 840 ingresos (1.207 el viernes) y 488 altas (1.410 el viernes). La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 9,61% (9,22% el viernes) y en las UCI en el 21,68% (21,98% el viernes).

En los últimos siete días, hasta 2.002 personas han precisado de hospitalización por COVID-19 (201.106 en lo que llevamos de pandemia): 254 en Andalucía, 172 en Aragón, 125 en Asturias, 46 en Baleares, 104 en Canarias, 83 en Cantabria, 92 en Castilla-La Mancha, 203 en Castilla y León, 125 en Cataluña, una en Ceuta, 260 en Comunidad Valenciana, 47 en Extremadura, 193 en Galicia, 150 en Madrid, ocho en Melilla, 62 en Murcia, 48 en Navarra, dos en País Vasco y 27 en La Rioja.

Asimismo, se han producido 180 ingresos en unidades de cuidados intensivos (UCI) en la última semana (17.173 en el cómputo global): 19 en Andalucía, nueve en Aragón, siete en Asturias, siete en Baleares, 16 en Canarias, 11 en Cantabria, 10 en Castilla-La Mancha, 14 en Castilla y León, 13 en Cataluña, 18 en Comunidad Valenciana, seis en Extremadura, 25 en Galicia, 10 en Madrid, 12 en Murcia y tres en Navarra.