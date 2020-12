2021: mejores hipotecas pero peores depósitos

Uno de los grandes afectados por los tipos en mínimos es el ahorro conservador. Así, como viene sucediendo en los últimos años, los depósitos y cuentas bancarias a los que recurren los perfiles menos arriesgados apenas ofrecerán rentabilidad. Las tasas rectoras llevan ancladas en el 0% desde marzo de 2016 y las previsiones apuntan a que el panorama no va a cambiar en los próximos dos o tres años, como mínimo. Las medidas extraordinarias del BCE estimulan la economía, pero son letales para las remuneraciones del ahorro. Los tipos medios de las nuevas operaciones a plazo fijo han caído del 0,04% en enero al 0,02% en septiembre, según los últimos datos del Banco de España. Los expertos coinciden en que, mientras el BCE no cambie el rumbo de su política, los intereses seguirán rozando el cero y los productos financieros conservadores no serán rentables.

Además, la facilidad de depósito, que es lo que cobra el BCE a los bancos por su excedente de liquidez, está en negativo desde 2014, se redujo al -0,5% en 2019 y ahí sigue, un revés para el sector financiero que ha provocado que las entidades busquen fórmulas para compensar los tipos negativos. Una de ellas es cobrar comisiones por dejar dinero en la cuentas, como anunció recientemente ING, que a partir de abril cobrará 10 euros a los titulares de una cuenta con más de 30.000 euros que no tengan domiciliada su nómina en el banco. En general, las entidades han endurecido las condiciones de las cuentas corrientes a cambio del coste cero. Y, precisamente, en un momento en el que los depósitos de los hogares alcanzan máximos históricos por la incertidumbre ante a la pandemia. El volumen supera los 890.000 millones de euros.

“En tiempos de pandemia el ahorro se eleva porque los ciudadanos tienden a posponer el consumo, llevándolo, como en esta crisis, a máximos históricos, pero el panorama es muy poco halagüeño para el ahorrador”, asegura Enrique Lluva, de Imantia, que no vislumbra rentabilidades superiores a las actuales hasta “quizás” 2022, como muy pronto. “Que la remuneración sea distinta de una zona muy próxima a cero llegará cuando los bancos centrales de manera efectiva drenen liquidez del sistema, y para eso quedan años”, detalla.

Igualmente, Fernando Rojas, consultor del área de banca de Analistas Financieros Internacionales (Afi), sostiene que “si los tipos negativos continúan en el tiempo, los depósitos estarán al cero”. Apunta que las perspectivas del mercado de tipos bajos se extienden incluso hasta 2030 y que una eventual subida de las remuneraciones de los depósitos “dependerá de cómo evolucione la curva de tipos”. Cree, en todo caso, que si alguna entidad opta por elevar los intereses es “para captar clientes para luego intentar vincularlos”.

Actualmente, los depósitos más atractivos los ofrecen entidades extranjeras a través de la plataforma Raisin, como el banco checo J&T Banka y el italiano Banca Sistema, que rentan hasta el 1,32% TAE a un plazo de diez años. A un año, los intereses rondan el 0,9%. En España, algunas entidades online tienen promociones, como la de Banco Finantia Spain al 1,40% TAE a tres meses. Pibank tiene un depósito a 12 meses al 0,80% TAE y una cuenta remunerada al 0,50% TAE, mientras que WiZink da un 0,80% a 36 meses y un 0,10% en la cuenta de ahorro. “No es fácil encontrar depósitos bancarios a plazo fijo rentables en los que tu dinero no salga de España”, comentan desde el portal financiero HelpMyCash, que añade que “los depósitos extranjeros tienen rentabilidades más altas y cuentan exactamente con la misma garantía europea”.

Por su parte, Azad Zangana, economista senior para Europa de Schroders, recalca que las prórrogas del programa de compra de activos del BCE y las medidas de liquidez sugieren que los tipos de interés probablemente se mantendrán bajos hasta 2024, o incluso más tiempo”.