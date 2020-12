El administrador concursal de Pullmantur fija un plazo de 60 días para encontrar un inversor

La cuenta atrás para resolver el concurso de acreedores de Pullmantur ha comenzado. El administrador concursal (Data Concursal) ya ha fijado un límite temporal para tratar de encontrar un inversor que avale el plan de viabilidad que la compañía prepara mano a mano junto a Royal Caribbean, que posee el 49% del capital y que ha sido la que ha ofrecido la liquidez necesaria para afrontar el reembolso de todos los viajes cancelados por la pandemia, que asciende a 50 millones de euros. La patronal de agencias de viaje CEAV ya les ha mandado un requerimiento por burofax para que abonen la deuda este mes y en caso contrario acudirán a los tribunales.

El plazo fijado por el administrador concursal para encontrar apoyo financiero se sitúa en torno a 60 días, entre finales de enero, fecha en la que se acaba, por ahora, la última prórroga para los ERTE de fuerza mayor, o mediados de febrero. Así lo manifestaron los abogados que representan al administrador concursal en el primer encuentro que han mantenido con los abogados de los trabajadores, en el que también presentaron formalmente la primera oferta para los empleados que se vean afectados por el futuro expediente de regulación de empleo (ERE).

De los 311 trabajadores en plantilla, el 90% está inmerso en la actualidad en un ERTE de fuerza mayor al 100%, mientras que el restante 10% está trabajando, pero no todos a tiempo completo. A los afectados por el ERE, les correspondería una indemnización de 20 días por año trabajado, aunque no se cobraría de forma directa, si no en dos plazos, uno de ellos ligado a la reestructuración financiera de la compañía. “Es una verguenza la cicatería de la empresa, cuando desde marzo se han gastado más de 1,5 millones de euros en la administración concursal y servicios de asesoría”, recalcan fuentes de los trabajadores. Los planes aportados por el administrador concursal pasarían por empezar los despidos, que afectarían en una primera fase al 60% de los empleados, ya en diciembre y culminarlos a finales de enero.

No tiene barcos operativos y no volverá a viajar hasta diciembre de 2021

En la reunión, los trabajadores también denunciaron el exceso de horas de trabajo realizadas por el 10% afectado solo parcialmente por el ERTE y reclamaron que se les paguen horas extraordinarias. Para ello exigieron el registro del horario para calcular con exactitud ese exceso.

Los representantes de los trabajadores también pidieron sin éxito el plan de viabilidad y cargaron contra los globos sondas de la empresa con respecto a la nueva sede y a la posibilidad de conseguir nuevos barcos, ya que de los tres que operaba, dos ya han sido desguazados y el tercero espera para acabar destrozado.

Fue desalojada por impago del alquiler y ahora ocupa varios despachos

Pullmantur fue desalojada a finales de septiembre de de su sede central en el Campo de las Naciones (Madrid) por impago del alquiler y, aprovechando que el 90% de la plantilla no trabajaba de forma presencial, ya que tenían suspendido el 100% de su jornada laboral, alquiló unos cuantos despachos en un edificio gestionado por la multinacional Regus en la misma zona. “Lo que dicen que es la nueva sede de Méndez Álvaro es la nueva ubicación que les ha dado Regus, que necesitaba los despachos que estaba ocupando”.

En cuanto a los barcos que podrían usar para retomar la actividad (la gran mayoría de grandes cruceristas no tienen previsto retomar las operaciones al menos hasta la primavera de 2021), la compañía aseguró que estaba negociando con Celebrity Cruises, otra de las marcas de Royal Caribbean, para quedarse con dos de sus barcos para la vuelta a la normalidad. Una posibilidad desmentida por la propia Celebrity Cruises en un comunicado de prensa. “Mientras que apoyamos completamente los esfuerzos para reorganizarse de Pullmantur y seguiremos trabajando para que pueda desarrollar su nuevo plan de negocio, es importante aclarar que no hemos alcanzado ningún acuerdo para alquilar o vender ninguno de nuestros barcos, incluidos ninguno de la clase Celebrity, a Pullmantur”.