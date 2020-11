Un tercio de las empresas del Ibex recorta la retribución de sus consejeros

Casi un tercio de las empresas del Ibex (11 de 35) ha anunciado ajustes en las retribuciones de sus consejeros ejecutivos para este año por el impacto en sus negocios de la epidemiade coronavirus, según el informe Remuneración de los consejeros del Ibex35 elaborado por KPMG.



Los consejeros ejecutivos del selectivo han renunciado ya a más de 17,5 millones de euros, lo que supone un descenso del 5,4% respecto a la retribución total devengada en 2019 por las compañías del Ibex.



El informe de KPMG se centra en las remuneraciones de los consejeros correspondientes al ejercicio 2019, ya que aún no se han publicado las de este año. No obstante, el estudio recopila la información comunicada por las empresas del Ibex desde que se inició la epidemia de coronavirus.



Las once compañías que han anunciado recortes retributivos pertenecen sobre todo al sector financiero, por las restricciones que el Banco Central Europeo (BCE) ha impuesto al reparto de dividendos y al pago de variables. Pero, según el informe, también hay empresas de otros sectores, como construcción, transporte y turismo, tecnología, inmobiliario y comercio.



Los ajustes anunciados implican una reducción del 6,9% en el sueldo, del 22% en el variable a corto plazo, del 5,3% en el variable a largo plazo en metálico y del 9,1% en el variable a largo plazo en acciones.



Al margen de los recortes anunciados, KPMG prevé "descensos significativos" en la remuneración de los consejeros para el ejercicio 2020. Según el informe, tanto la facturación como el ebitda (beneficio bruto de explotación) de las empresas cotizadas han registrado descensos relevantes en los últimos doce meses, lo que se reflejará en las retribuciones de los consejeros. De hecho, la evolución del ebitda está incluida en el 60 % de los incentivos, con un peso promedio de un tercio.



En 2019, antes de la irrupción de la epidemia, las remuneraciones de los consejeros del Ibex habían mostrado una tendencia al alza, con un crecimiento del 8% en 2019. Los elementos fijos de la retribución -sueldo, honorarios y dietas- no experimentaron variaciones significativas respecto a 2018. Sin embargo, la retribución variable a corto plazo descendió un 8,9% y la retribución variable a largo plazo aumentó un 26,7%. La diferencia entre la retribución del consejero delegado y el sueldo medio de la plantilla se redujo en 2019 hasta 75 veces.



La brecha salarial entre consejeros y consejeras se situó en el 8%, aunque aumentó la presencia de mujeres en los consejos.