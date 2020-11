¿Por qué una fusión no es una buena solución para los bufetes en apuros?

Plazos. Según relata Jordi Estalella, las uniones entre despachos tienen una duración muy variable. "Como mínimo, seis meses, y como máximo, año y medio", describe. "El tiempo dependerá de lo profesionalizada que esté la gestión de las organizaciones. Si el proceso se inicia con las cuentas claras, un plan de negocio definido, etc., todo será mucho más rápido", agrega José Luis Pérez Benítez, que apunta, no obstante, que lo importante no es la duración, sino el ritmo. "Si se estanca, estamos ante un indicio de que no conviene seguir adelante". Una observación que comparte Javier Bustillo, que aconseja "no forzar" si las culturas no encajan.

Dificultades. En una jornada celebrada la semana pasada en el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) sobre integraciones de despachos, Antonio Ñudi, socio de Andersen (que integró en 2018 a Urbe Asesores), relató algunas de las dificultades e inquietudes que surgen al unirse a una firma más grande. Entre ellas, destacó explicar bien a los clientes el cambio (y que estos decidan acompañar al abogado), contar con ayuda para preparar la documentación y la propuesta al bufete integrador, y la gestión del cierre de la anterior oficina (contrato de alquiler, avales bancarios, contratos de servicios, etc.). Además, resaltó que también pueden aparecer resistencias en algunos socios del despacho de destino, pero que estas se vencen "con trabajo, cuando comprueban que puedes aportar".