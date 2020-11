La crisis del Covid lastra el acceso de los jóvenes abogados a los bufetes

Ir por libre y montar un despacho propio puede ser una buena solución para los profesionales que no encuentran trabajo. No obstante, esta alternativa no termina de cuajar entre los jóvenes. “Al contrario que con la crisis de 2011, los letrados no se deciden a emprender sus propios negocios”, observa Maia Román. Esto se debe, principalmente, a la incertidumbre provocada por la pandemia, que disuade a los abogados y los mantiene “a la expectativa”.

Alberto Cabello añade otros dos problemas. Por un lado, que es poco probable conseguir la inversión necesaria en un escenario de incertidumbre como el actual. Y, por el otro, que para llevar un despacho de forma autónoma “es necesario ser autodidacta al 100%”. Esto se consigue, en definitiva, con años de experiencia laboral y una formación dilatada. “Si acabas de salir del máster de acceso o llevas pocos años en el mercado, difícilmente vas a poder montar un bufete propio”, concluye.