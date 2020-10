Santander se libera de las ataduras en sus bonos con vistas a pagar dividendo

El mercado anticipa. La deuda incómoda para el pago de dividendos de Santander cotiza en el mercado con fuertes avances desde que Fitch lanzó su aviso a navegantes el 2 de octubre. La emisión en euros, lanzada en septiembre de 2004 por 300 millones, aunque el importe ha quedado reducido a 165 millones según Bloomberg debido a recompras, sube desde entonces más de un 20%. De cotizar en el entorno del 77% del nominal a plantarse por encima del 93% en unas sesiones. La deuda que ya tiene fecha de eliminación programada cotiza a los 25 dólares por bono (colocó 14 millones de bonos) a los que se vendió; incluso un poco por encima, puesto que los inversores recibirán la parte del cupón que les corresponde junto al dinero de la amortización. La deuda en libras no marca precio, puesto que apenas es líquida debido a que su mínimo saldo vivo. Las tres emisiones son eternas –no tienen vencimiento– y en circunstancias normales Santander no tendría incentivo en amortizarlas de forma anticipada pues sus intereses no son elevados.