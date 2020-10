España recibe los primeros 6.000 millones de euros europeos para costear los ERTE

En un mensaje publicado en castellano en su cuenta de la red social Twitter, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este martes que España recibirá el primer tramo de las ayudas de SURE, el fondo para costear los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y otros mecanismos comunitarios similares, además de las ayudas para los autónomos. España obtendrá en este primer desembolso un total de 6.000 millones de euros en préstamos de los 21.300 millones que tiene asignados.

"Me complace anunciar que España recibe hoy 6.000 millones de euros en préstamos en el marco de nuestro instrumento de la UE, SURE, para proteger el empleo de las personas en estos tiempos difíciles. 21.300 millones están disponibles para España gracias a SURE. Europa está con vosotros", ha señalado la alemana. Von der Leyen ya anunció este lunes a los presidentes autonómicos el desembolso de este primer tramo.

El Ejecutivo comunitario ha anunciado también este martes el primer desembolso destinado a Italia y Polonia. Roma recibirá por ahora 10.000 millones de euros, mientras que a Varsovia irán a parar otros 1.000 millones.

España está, junto a Italia y Polonia, en el grupo de países que recibirá primero el dinero proveniente de SURE, puesto en marcha por la Comisión Europea y los 27 socios para oxigenar las economías nacionales tras el enorme gasto público destinado a contrarrestar los efectos de la crisis sanitaria en el empleo.

El objetivo del Ejecutivo comunitario es que el primer tramo de las ayudas, que movilizarán un total de 100.000 millones de euros, se desembolsase en otoño de 2020, para continuar pagándose ya entrado el año 2021.

El anuncio de Bruselas se produce una semana después de que la Comisión realizase su primera emisión de deuda a gran escala. En un estreno por todo lo alto, la UE logró colocar 17.000 millones en bonos de SURE con una demanda récord que llegó a los 233.000 millones de euros: 145.000 millones de demanda por el bono a una década, y otros 88.000 millones por el bono a 20 años.

España, con Italia y Polonia, son los socios que primero recibirán las ayudas, pero también los que más cantidades tienen asignadas. A España, según el plan de Bruselas, le corresponden algo más de 21.300 millones de euros, solo por detrás de Italia, que recibirá unos 27.400 millones. Polonia ocupará el tercer lugar, con poco más de 11.200 millones de euros. Uno de los requisitos del mecanismo, aprobado a las pocas semanas del comienzo de la crisis sanitaria, es que las tres capitales que más fondos recibiesen no podrían aglutinar, en su conjunto, más de 60.000 millones de euros.

SURE, que junto al MEDE y las ayudas del Banco Europeo de Inversiones (BEI) formaba parte de la respuesta inicial de la UE a la crisis sanitaria y económica, fue diseñado para abordar los costes relacionados con la financiación de los planes nacionales de trabajo a jornada reducida y otras medidas similares destinadas a los autónomos. La triple red de seguridad para Estados, empresas y trabajadores, como se bautizó a esta herramienta, tenía una capacidad de 540.000 millones de euros. A los 100.000 millones de SURE se le añaden 200.000 millones del BEI y otros 240.000 millones del MEDE.