La desescalada provoca el mejor tercer trimestre para el empleo en 45 años, con 569.600 nuevos ocupados

La desescalada del confinamiento provocado por el coronavirus ha provocado la mayor subida del empleo en un tercer trimestre en la historia económica de España, a pesar de haberse registrado, también, la peor temporada turística que se recuerde. La Encuesta de Población Activa ha arrojado 569.600 nuevos ocupados, cifra que no se registra en toda la serie histórica, que arranca en 1976, y que más que duplica la creación de empleo en el tercer trimestre de 2017, el mejor de la última década. El cambio no obedece a la salida de los ERTE sino a la recuperación paulatina de la actividad, dado que la metodología estadística los computa como ocupados que no han podido trabajar por motivos técnicos u organizativos.

España recupera los 19 millones de ocupados, pero aún sigue lejos de los 19,66 millones con el que se cerró el año pasado. Ha recuperado entre julio y septiembre aproximadamente la mitad del empleo perdido durante la pandemia. La mayor parte del empleo creado viene de trabajadores que figuraban como inactivos, es decir, que no trabajaban pero tampoco estaban en paro porque no podían buscar empleo durante la pandemia.

Así, la población activa ha crecido en 924.600 personas. Como el aumento del empleo ha sido menor, sube, también, el paro en 355.000 personas hasta 3,72 millones. La tasa de paro se queda en el 16,26%.

En cuanto a los empleados sujetos a ERTE, éstos se han reducido en torno a un millón de personas. Los ocupados que no pueden trabajar por motivos técnicos u organizativos (es como se encuadran los empleados que están en ERTE) sonb 3,59 millones, frente a los 4,7 millones a cierre de junio.

La paulatina reincorporación de trabajadores al mercado durante este tercer trimestre ha dejado otros datos que muestra la EPA como un aumento del número de horas trabajadas del 15,10% respecto al trimestre anterior, a pesar de que los analizados son meses vacacionales.

Además, desciende el número de trabajadores que trabajaron desde casa más de la mitad de los días del 16,20% del segundo trimestre a un 10,30% en el tercero, lo que significa que el teletrabajo habitual afectó a 1,97 millones de trabajadores entre julio y septiembre.