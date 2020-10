Alemania y Reino Unido levantan el veto para viajar a Canarias y salvan el invierno

La intensa actividad diplomática desarrollada por España para abrir corredores turísticos que conecten de forma segura a los grandes mercados emisores (Reino Unido, Alemania o países nórdicos) con Canarias para la temporada invernal que arranca el 1 de diciembre ha dado sus frutos por partida doble.

El embajador de Alemania en España, Wolfgang Dold, anunció a mediodía al presidente canario, Ángel Victor Torres, la exclusión de Canarias de la lista de zona de riesgo, lo que implica que no será necesario guardar cuarentena al regreso del viaje. La decisión anunciada cuenta con el aval del Robert Koch Institut, que califica las zonas como de riesgo a aquellas donde la incidencia está por encima de los 50 casos por 100.000 habitantes. La ministra de Exteriores Arancha González-Laya, calificó de “buena noticia” el cambio de postura del Gobierno alemán y el gobierno canario anunció la programación inmediata de 70 vuelos con 13.000 plazas por parte de los turoperadores alemanes.

De hecho, TUI, el mayor de Europa, ya había retomado las conexiones aéreas entre Alemania y Canarias el 3 de octubre, pese al veto del Gobierno alemán. Hasta ahora realizaba un vuelo a la semana para garantizar horas de vuelo a sus pilotos y así poder tener disponible toda la operativa. En paralelo, TUI Cruises, la división de cruceros, ha sido una de las dos compañías autorizadas por ahora por el Gobierno de Canarias, junto a Hapag Lloyd, para operar a partir del 5 de noviembre.

Solo seis horas después del anuncio de Alemania fue el Gobierno británico el que hizo oficial el levantamiento de la cuarentena para los viajeros que visitaran España, impuesta desde finales de julio. El ministro británico de Transporte, Grant Shapps, detalló que la medida, que también se aplicará a la isla griega de Miconos, Dinamarca y las Maldivas, entrará en vigor a partir de las 03.00 horas del domingo 25 de octubre. Una noticia que provocó la reacción casi instantánea de Jet2.com y Jet2Holidays, el principal turoperador británico en Canarias, que no tenía previsto retomar sus vuelos al archipiélago hasta noviembre. Ahora los adelanta al 30 de octubre y recalca que habrá vuelos y paquetes vacacionales a Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura desde las nueve bases de la compañía en Reino Unido (Belfast,Birmingham, East Midlands, Edimburgo, Glasgow, Leeds, Manchester, Newcastle y Londres-Stansted). "Estamos muy felices y sabemos que nuestros clientes también lo estarán. Quien quiera disfrutar de unos días de vacaciones en Canarias ahora podrá hacerlo. Somos el principal turoperador británico en el archipiélago y ésta es una gran noticia también para la economía local", señaló Steve Heapy, Consejero Delegado deJet2.com y Jet2holidays.

El levantamiento de las cuarentenas fue bien recibido por el Gobierno central, el ejecutivo canario y los empresarios, ya que Reino Unido es el principal emisor de viajeros en temporada baja a Canarias. "Son dos muy buenas noticias, pero ahora no debemos perder el control y cometer los mismos errores que en el primer confinamiento. Debemos ser responsables, no pensar que el virus se arregla solo y controlar la curva de contagios para que la situación epidemiológica de las islas se mantenga e incluso mejore para que estos viajes se puedan mantener en el tiempo, no solo para salvaguardar la economía de las islas, sino también la salud de nuestros residentes y de los turistas que nos visitan" apuntó Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat). En su opinión, la apertura de estos dos corredores turísticos deben ser la punta de lanza "para que se pueda repetir en aquellas zonas del país que lo permitan una vez que la situación se arregle en el resto del país". Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía ya han mostrado su interés en alcanzar acuerdos similares para este invierno.

Por su parte, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, calificó como "una excelente noticia" la entrada de Canarias en los corredores seguros de Reino Unido. "Da una nueva oportunidad a las Islas para iniciar su temporada turística con mejores perspectivas”, apuntó.