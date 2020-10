La aplicación oficial de Tesla ya ofrece la verificación en dos pasos

El uso del teléfono móvil con nuestros coches no está muy extendido todavía. Lo normal es que contemos con una app de nuestro fabricante que apenas nos deje consultar algunas cosas, casi todas sin conexión directa con el vehículo y más centradas en la asistencia y el soporte técnico. Aunque también es cierto que, cada vez más modelos, eléctricos sobre todo, ofrecen todo tipo de posibilidades de control a distancia, para encender la calefacción antes de subirnos, etc.

Y Tesla es una de esas compañías que hacen un uso intensivo del teléfono móvil con sus coches, no solo para activar funciones antes de montarnos en ellos o invocarles para que nos recojan, como a la hora de comprar extras y funciones que no contratamos el día que lo sacamos del concesionario. Por lo que la seguridad se torna esencial, no sea que alguien nos suplante y terminemos con el vehículo convertido en una chatarra.

Llega la verificación en dos pasos

Es por eso que muchos propietarios de vehículos Tesla han recibido llenos de alegría esta actualización de la app oficial ya que permite introducir un segundo factor de autentificación en sus cuentas, de tal forma que no solo el usuario y la contraseña serán necesarias para iniciar sesión sino también un código extra que tendremos que generar a partir de una aplicación de las llamadas authenticator. Google y Microsoft, por ejemplo, tienen las suyas que podréis dar de alta fácilmente aunque existen otras muchas que los de Elon Musk definen como "de terceros".

Aplicación oficial de Tesla. Tesla

La forma de añadir una de estas aplicaciones es desde la propia cuenta de Tesla, en las opciones de seguridad, donde nos permite activar ese "multi-factor" de verificación, que se obtiene a través de una de esas apps, bien gracias a un código que genera específicamente para ese procedimiento, o bien tras escanear un código QR que será el que nos identifique con la secuencia de números que irá generando de forma automática.

Una vez vinculada esa aplicación, nos pedirá confirmar el proceso escribiendo el código numérico de seis dígitos que nos ofrece el authenticator y, a partir de ese instante, todo logueo en nuestra cuenta de Tesla necesitará de ese segundo paso de verificación. Ya sea a través de la página web, del teléfono móvil o en cualquier otro lugar donde sea necesario iniciar sesión. Si no lo tenéis activo todavía, os invitamos a hacerlo para evitar que, en una de esas famosas filtraciones de datos de internet, vayan las credenciales para acceder a vuestros coches.