Car2go triplica pérdidas en España y recibe aportaciones por 9,5 millones

Car2go Iberia registró en 2019 unas pérdidas netas de 6,16 millones de euros, lo que supone triplicar sus números rojos respecto al ejercicio precedente, según las cuentas de la empresa recién depositadas en el Registro Mercantil.

No obstante, los ingresos de la firma de carsharing se elevaron un 52% el año pasado en comparación con 2018, hasta 7,65 millones de euros. Durante 2019, la sociedad necesitó de tres aportaciones de su socio único, Share Now, con el fin de poder cumplir con sus objetivos y para el fortalecimiento de su situación patrimonial. En total, recibió 9,5 millones de euros, mientras que un año antes no se produjo ninguna aportación.

A principios de 2019, Car2go (Daimler) y DriveNow (BMW) anunciaron que pasarían a operar bajo la marca Share Now, en 30 ciudades europeas y de Norteamérica, con una flota de 20.000 vehículos de BMW, Mercedes-Benz, Smart y Mini.

La empresa, que opera un servicio de coche compartido en Madrid, incrementó un 85% su partida de gastos en servicios exteriores, hasta 9,67 millones de euros. Aquí se incluyen costes como los de reparación y conservación de los vehículos (2,8 millones), primas de seguros (1,14 millones de euros) y de publicidad, propaganda y relaciones públicas (624.351 euros), entre otros. Las cuentas de la compañía recogen que en 2019 cobró “especial relevancia” la partida de servicios profesionales independientes (consultoría, servicios legales, etc.), de 1,3 millones de euros.

Al cierre del curso pasado, la compañía dedicada a la explotación y comercialización de un sistema automatizado de alquiler de vehículos abonó 303.156 euros en concepto de sueldos y salarios, un 26,6% menos en la comparativa interanual. Esta caída se debe a que redujo su plantilla de nueve a cinco trabajadores, de los que hay un director y el resto forman parte del staff.

La firma ingresó 957.395 en 2019 en concepto de servicios diversos, que engloban reembolsos de los costes de estacionamiento y remolque de clientes, tasas de gestión o refacturación de costes de ventas, entre otros, lo que se traduce en una subida del 39% frente a un año antes.

La sociedad considera que la pandemia de coronavirus no implica un ajuste en las cuentas de 2019, aunque si reconoce que podría impactar de “manera significativa” en las operaciones y, por tanto, en sus resultados y flujos de efectivo futuros.

"Durante ese periodo (2019) hemos ampliado nuestra flota, así como el home área en Madrid. Esto, por supuesto, fue una inversión de primera mano, que también estuvo relacionada con costes operativos más altos. Sin embargo, la expansión de la flota y de la home área fueron medidas exitosas para extender el uso de nuestro servicio así como su atractivo para los clientes", señalaron desde la empresa a CincoDías.