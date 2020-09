Gobierno y agentes sociales se vuelven a levantar sin acuerdo para prorrogar los ERTE

La reunión de hoy entre los representantes del Gobierno y de la patronal y los sindicatos para intentar pactar nuevas condiciones para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ha sido como una larga jornada laboral: nueve horas han estado negociando sin que haya sido posible llegar a un acuerdo.

No obstante, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, ha asegurado tras terminar la reunión que hoy se han producido "importantes avances" y ha añadió que las partes quedaron a la espera de recibir un nuevo documento de propuestas del Gobierno. Seguirán negociando previsiblemente el fin de semana para intentar cerrar un acuerdo el lunes.

A pesar de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguraba esta mañana que "se está cerca" de alcanzar un acuerdo para prorrogar los ERTE a partir de octubre --la vigencia de las actuales condiciones termina el próximo miércoles 30 de septiembre-- no parece que el pacto esté siendo fácil de acordar. No obstante ha asegurado que su Departamento "se va a dejar la piel y no se va a levantar de la mesa" hasta conseguirlo. "Me parece que estamos cerca, es cierto que hay matices, pero creo que estamos cerca (del acuerdo)", ha afirmado.

Al parecer esos matices están relacionados con las diferentes posturas respecto a la limitación sectorial para los trabajadores que están actualmente inmersos en ERTE de fuerza mayor y, en menor medida, con los esquemas de exoneraciones.

El empeño del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá de limitar la prórroga de los actuales ERTE de fuerza mayor a los sectores del turismo y la aviación fundamentalmente, aunque también podrían ampliarse a las empresas que no estén dentro de estos sectores protegidos pero puedan probar que forman parte de la cadena de valor, está siendo uno de los principales escollos ya que choca, sobre todo, con las pretensiones de la patronal, que quiere mantener ampliada esta protección a más compañías.

Fuentes de la negociación precisan que “están tan cerca como tan lejos” del acuerdo. Y ese "lejos" radica en la necesidad de incluir en las prórrogas a empresas de la hostelería y el comercio. El Ejecutivo analizará la posiblidad de incluir "fórmulas imaginativas" que le han sido propuestas por los agentes sociales para que empresas de los dos sectores antes citados puedan seguir con las suspensiones de empleo hasta el 31 de enero.

En cuanto a los mayores avances que apunta el líder de CC OO podrían estar en la mejora de prestaciones para los trabajadores afectados por ERTE que ofrece el ministerio de Trabajo. Así, Díaz avanzó hoy que el periodo de prestación por desempleo que se repondrá a los afectados por ERTE --el conocido como 'contador a cero'-- subirá de 180 a 196 días.

Asimismo la ministra confirmó la creación de una nueva prestación para los fijos discontinuos, temporales y trabajadores a tiempo parcial que no hayan reunido cotización suficiente; y que no se aplicará la rebaja de la prestación por desempleo a los inmersos en un ERTE del 70% de la base reguladora al 50% a partir del sexto mes de cobro.