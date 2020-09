Otro juez reconoce a un hombre el complemento de maternidad en su pensión de jubilación

El Juzgado de lo Social 2 de Vigo ha avalado el derecho de un pensionista de cobrar el complemento de maternidad y condena al abono de estas cantidades con efectos económicos desde tres meses antes de que lo solicitara el demandante. Actualmente, la ley española solo reconoce a las mujeres este incremento de su prestación --que oscila entre el 5% en el caso de tener dos hijos, el 10%, si ha tenido tres; y el 15% a partir de cuatro--.



El jubilado, con una pensión reconocida desde 2018, solicitó en enero de 2020 acogerse al complemento de maternidad recogido en el Real Decreto Legislativo General de la Seguridad Social, que en su caso supone un 5% de aumento de su prestación al tener dos hijos, uno nacido en 1985 y el otro en 1994.

El demandante basó su reclamación en la interpretación de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 12 de diciembre de 2019, que juzga discriminatoria esta normativa nacional y contraria a la Directiva 79/7 sobre la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social.

En atención a los argumentos esgrimidos por este jubilado, el juez Germán Serrano considera procedente reconocer el complemento de la pensión de jubilación del beneficiario, con efectos económicos desde tres meses antes de solicitarlo. Además, la sentencia remite a otros fallos similares, de jueces que ya han reconocido este complemento a otros hombres como los del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 30 de abril y 1 de julio de 2020; o de Las Palmas- de 20 de enero de 2020; y también a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 20 de mayo de 2020.

La ley actual solo reconoce el complemento de maternidad a las mujeres que hayan tenido hijos biológicos o adoptados y sean beneficiarias en cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social de pensiones contributivas de jubilación, viudedad o incapacidad permanente.

Trabajo baraja rediseñar este complemento

Tras la sentencia del TJUE, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, admitió en una de sus comparecencias que el Ejecutivo cambiaría este complemento para que no fuera discriminatorio. Si bien, el cambio no supondría reconocer también este complemento a los padres, sino que el ministro avanzó que se vincularía a las lagunas o "agujeros" que tuvieran las madres y los padres en su vida laboral por el cuidado de los hijos. No obstante, hasta la fecha aún no se ha rediseñado este complemento.

Concretamente, Escrivá reconoció que "cuando uno mira las vidas laborales de las personas, observa que en los periodos posteriores a la maternidad es donde se producen más agujeros en la vida laboral de las mujeres. Es perfectamente posible, pero hay que trabajarlo bien, diseñar un complemento de pensión para aquellos casos en los que se haya verificado que en el pasado, posteriormente a la maternidad, se produjeron esas discontinuidades en la vida laboral, y que esa sea la base para buscar una compensación por maternidad". De esta forma, destacó que "la ventaja de esta solución, desde el punto de vista de la solidez ante los tribunales, es que perfectamente podría ocurrir que un hombre también tuviera esos periodos y, por lo tanto, pudiera ser eventualmente beneficiado".