Six excluirá de Bolsa BME tras superar el 95% del capital

Six sacará de Bolsa a BME, sociedad rectora de la Bolsa española. La firma suiza ha comunicado a la CNMV que ya ha superado el umbral del 95% del capital a partir del cual forzará la compra de las acciones que aún no están en sus manos, según ha comunicado esta mañana a la CNMV. Six no llegó al citado umbral del 95% durante el periodo de aceptación de la opa, hasta el pasado 4 de junio, quedándose con el 93,16% de las acciones.

Los inversores, no obstante, tenían hasta el 5 de septiembre para pedir que Six comprara las acciones al precio de la oferta, 32,98 euros por acción. Según la comunicación a la CNMV, el 2,151% del capital ha pedido la venta de los títulos, a fecha 31 de agosto, con lo que la firma suiza decretará las ventas forzosas de las acciones restantes, el 4,685% del capital, y sacará de Bolsa BME, como ya adelantó en junio.

"En el marco de un estrecho diálogo con la CNMV, [Six] comunicará en los próximos días (y, en todo caso, antes del 5 de septiembre) su decisión de ejercitar el derecho de venta forzosa, así como la fecha de la operación", asegura Six. "La liquidación de la operación de venta forzosa conllevará que las acciones de BME queden excluidas de cotización de las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia", concluye la sociedad.

Los inversores que hayan sabido esperar tendrán la pequeña recompensa de no soportar los gastos ligados a la venta de las acciones: si bien los que solicitaron la compra por parte de Six (o los que la soliciten desde ahora hasta el 5 de septiembre) corren con estos costes, los derivados de la venta forzosa anunciada por Six los cubrirá la empresa suiza.

El desembolsopor las acciones restantes será de 129 millones de euros, más los gastos correspondientes a la propia operación. En total, la compra de BME ha supuesto 2.757 millones para la firma suiza.

BME pondrá, pues, final a una andadura de algo más de 14 años en la misma Bolsa que gestiona. Salió a cotizar en 2006 a 31 euros por acción, y llegó a rondar los 50 en 2007, cuando el Ibex hizo máximo histórico. Al final será excluida de negociación a 32,98 euros, una rentabilidad escasa del 6,4% que, no obstante, se ha visto compensada con la elevada rentabilidad por dividendo, que ha estado entre el 4% y el 6% buena parte de la carrera bursátil del BME, con momentos en los que superó el 10%.