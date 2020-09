Pérez-Llorca ficha a Joaquín Ruiz Echauri para liderar el área de seguros

El despacho de abogados Pérez-Llorca ha anunciado la incorporación de Joaquín Ruiz Echauri, hasta ahora miembro del consejo mundial de Hogan Lovels. El nuevo socio, que además ejercía como responsable del área de seguros y reaseguros de la firma británica en España, tendrá como principal cometido crear y liderar una división dedicada a esta práctica.

Con más de 25 años de experiencia en asesoramiento corporativo, regulatorio y contencioso en el sector asegurador, Ruis Echauri ha sido el encargado de llevar a cabo importantes operaciones de fusión, adquisición y alianza de empresas.

En el ámbito regulatorio, ha proporcionado asesoramiento sobre diseño de productos, interpretación de contratos, mediación de seguros y reaseguros y planes y fondos de pensiones. Asimismo, es un reconocido especialista en el campo contencioso del sector asegurador y en asuntos de responsabilidad civil de productos, donde ha coordinado litigios y arbitrajes.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, el nuevo socio de Pérez Llorca es máster en asesoría jurídica de empresas por el IE Business School y por Harvard University. Echauri ejerce además como profesor de Derecho Privado en la Universidad Pontificia de Comillas y es autor de distintos libros sobre el sector asegurador y el derecho de daños.

Por su trayectoria profesiona, ha sido reconocido como ‘Star Individual’ para el área de ‘Insurance’ por Chambers & Partners Europe e incluido en la categoría de ‘Hall of Fame’ por el directorio internacional Legal 500. Asimismo, ha sido distinguido por la publicación estadounidense Best Lawyers como uno de los abogados más destacados en las áreas de ‘Insurance Law’, ‘Litigation’ y ‘Corporate and M&A’ y por el ranking Acritas Stars 2020.