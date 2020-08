La aplicación de vídeos cortos Triller ofrece 20.000 millones de dólares por TikTok

El presidente ejecutivo de Triller, Bobby Sarnevesht, reveló que la aplicación de vídeos cortos había ofrecido 20.000 millones de dólares, junto con la firma de inversión Centricus Asset Management, por las acciones de su rival TikTok que la china ByteDance busca vender, según informó Bloomberg este viernes.



ByteDance y TikTok negaron tener conocimiento de la oferta, lo que generó dudas sobre si el acuerdo propuesto entre dos de las redes sociales más populares de Estados Unidos era una apuesta seria o un truco publicitario.



El presidente Donald Trump ordenó a ByteDance vender TikTok en Estados Unidos, en medio de preocupaciones de seguridad sobre los datos personales que maneja.



Microsoft y Oracle se encuentran entre las empresas estadounidenses que compiten por adquirir los activos de TikTok, que afirma tener unos 100 millones de usuarios activos mensuales en Estados Unidos. Se espera que la firma china elija un postor para entablar conversaciones exclusivas pronto.



"Presentamos una oferta directamente al presidente de ByteDance a través de Centricus, y tenemos la confirmación de que fue recibida y está siendo considerada por él", dijo Sarnevesht a Reuters. Bloomberg News informó sobre la oferta el viernes.



Un portavoz de TikTok dijo que Centricus y Triller no se habían puesto en contacto con la compañía para presentar sobre una oferta.



Sarnevesht dijo que esto se debía a que TikTok no participó en las conversaciones, y agregó que Triller y Centricus estaban tratando directamente con el presidente de ByteDance , Zhang Yiming.



ByteDance, sin embargo, dijo que tampoco conocía la oferta de Triller y Centricus.



"La compañía no ha tenido ninguna conversación con ellos y no tenemos conocimiento de ningún interés", aseguró ByteDance en un comunicado.



La propuesta de 20.000 millones de dólares (17.000 millones de euros) será financiada por Centricus, y los ejecutivos de Triller adquirirán TikTok si su oferta prevalece, según una persona familiarizada con los detalles financieros de la operación, que pidió el anonimato.



Sin embargo, no quedó claro de inmediato si Centricus, con 27.000 millones de dólares en activos según su sitio web, podría reunir los recursos para cumplir con semejante oferta.



La firma con sede en Londres no respondió a una solicitud de comentarios.



"Entendemos que nuestra oferta molesta a algunos ejecutivos de TikTok en Estados Unidos, ya que altera un acuerdo que puede ser más favorable para ellos y menos favorable para los accionistas", reconoció Sarnevesht en su comunicado. "Están haciendo todo lo posible para desacreditar nuestra oferta y evitar que se considere real", agregó.

Triller cuenta con 65 millones de usuarios activos mensuales, frente a los 100 millones de TikTok en Estados Unidos. Triller buscó una valoración de 1.250 millones de dólares en una ronda de recaudación de fondos privada este mes.



Si bien TikTok es mejor conocido por sus videos anodinos de personas bailando que se vuelven virales entre los adolescentes, los funcionarios estadounidenses han expresado su

preocupación de que la información de los usuarios pueda pasar al Gobierno comunista de China.



Trump, un prolífico usuario de las redes sociales, se unió a Triller este mes. "Hemos recibido garantías de personas cercanas a la Casa Blanca de que esto es algo que la Administración favorecería", dijo Sarnevesht.



"Todo lo que necesitamos que haga TikTok es que nos brinde sus datos de usuario y el contenido, y la plataforma Triller puede manejarlo", afirmó.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.