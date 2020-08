Nuevo acuerdo oficial para impulsar la propiedad industrial en la pyme española

España tiene un plan para promover la propiedad intelectual de las pymes. Un convenio de colaboración entre DGIPYME, la OEPM y la Cámara de España tratará de incentivar la propiedad industrial e intelectual entre las pequeñas y medianas empresas. Para ello se ha creado un programa específico para que las pymes puedan acceder a este tipo de información.

El convenio contempla tanto la realización de actividades como la mejora de los portales web. En ese sentido, a través de la web de CEVIPYME los interesados podrán acceder a información general sobre derechos de la Propiedad Industrial (DPI), Intelectual e Innovación. Dispondrán, a su vez, de un portal específico sobre sistemas de gestión DPI, como guías y diferentes herramientas. Además, se buscarán contenidos para una mayor facilidad de difusión de información de forma selectiva y en entornos colaborativos.

Cerca de 140.000 a actividades

El convenio contempla la aportación de distintos recursos por parte de cada una de los organismos involucrados en él. Así, DGIPYME proporcionará 14.875 euros, que es lo que le supone contar con un analista programador y un técnico de sistemas para lanzar la página web; OEPM invertirá 5.141 euros de la contratación de dos técnicos y la Cámara de Comercio llegará a los 4.026 euros, que es lo que supone en materia de recursos humanos.

Aparte de eso, las empresas también destinarán otro tipo de fondos a la realización de actividades y servicios para ayudar a las pymes en materia de inteligencia artificial. Para ello invertirán un máximo de 139.430. Estas labores se harán de forma personalizada por vía telefónica o a través del correo electrónico.

Entre ellas se encuentran los servicios de orientación a pymes en materia de protección industrial o propiedad intelectual, la atención a consultas y dudas referidas a la explotación de patentes, o sobre ayudas y subvenciones. Por su parte también se desarrollarán actividades como jornadas informativas y reuniones one to one con pymes innovadoras.

El proyecto se difundirá también a través de las redes sociales, de foros y de distintas campañas informativas.