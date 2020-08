Madrid dará una tarjeta con hasta 630 euros a 27.000 familias vulnerables

El Ayuntamiento de Madrid dará una tarjeta con entre 125 y 630 euros mensuales a 27.000 familias vulnerables afectadas por la crisis del coronavirus para la compra de alimentos y productos de higiene, una ayuda que es incompatible con otras como la renta mínima de inserción y el ingreso mínimo vital.



El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado, junto a la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, esta Tarjeta Familia, con apariencia de tarjeta de crédito ordinaria, para evitar estigmatizar, y que podrá solicitarse a partir del 1 de septiembre en los servicios sociales.



La ayuda, que supondrá una inversión de 27 millones de euros para el consistorio, podrán recibirla quienes sean solicitantes de la renta mínima de inserción o del ingreso mínimo vital, solo si no la están percibiendo. En cambio, sí es compatible con otros instrumentos, como las ayudas al alquiler.



Para pedirla será necesario estar empadronado en Madrid. La tarjeta, cuyo gasto se controlará a "posteriori" permite adquirir en cualquier establecimiento de alimentación los productos básicos que cada familia decida. La tarjeta sustituirá paulatinamente a las ayudas alimentarias con las que se ha asistido a 88.000 personas, contratos de emergencia con los que se han repartido menús solidarios. Pretende ser "un sistema estable y homogéneo" que unifique la asistencia en los 21 distritos "y sobre todo que respete la dignidad" de las personas en situación de vulnerabilidad, en la que podemos caer "todos y cada uno", ha destacado el regidor.



Por su parte, Villacís, que ha recalcado que la Tarjeta Familia es una promesa cumplida de su programa electoral, ha manifestado que "muchos trabajadores estaban en ERTE, ahora sabemos que no van a volver a trabajar. Muchos comercios, hosteleros, están cerrados (...) la única respuesta

es innovar, no podemos dar soluciones a los problemas de la actualidad con las herramientas del pasado"