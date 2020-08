Just Eat se alía con Amrest para repartir su comida a domicilio en Europa

Just Eat Takeaway.com y Amrest, el grupo de restauración dueño de La Tagliatella y que cotiza en la Bolsa española, han sellado una alianza a nivel europeo por el que la plataforma de delivery se encargará de llevar a domicilio los productos de las distintas enseñas de Amrest en 13 países europeos.

Así lo han confirmado ambas en un comunicado conjunto, en el que destacan que el acuerdo tendrá una duración de tres años y se extenderá a 1.000 restaurantes de 13 países europeos. Además, acometerán acciones conjuntas de marketing. La alianza estará a pleno funcionamiento en el último trimestre de este año. Just Eat Takeaway, uno de los gigantes del delivery a nivel mundial y que en junio confirmó la compra de la estadounidense Grubhub por casi 6.500 millones de euros, destaca que esta es su primera alianza a nivel europeo con un operador. Normalmente los acuerdos de este tipo se dan en países concretos, como por ejemplo el que la propia Just Eat alcanzó con Ikea para repartir los productos de su restaurante en España.

"Vemos a Just Eat Takeaway.com como un socio fuerte y bien posicionado en los 13 mercados donde unimos fuerzas. Valoramos el apoyo de nuestras marcas en estos países y su contribución en construir nuestra relación"; valora en un comunicado el responsable de innovación y nuevos negocios de Amrest, Dingeman Heijboer. "Tanto Just Eat Takeaway.com como Amrest son compañías en rápido crecimiento en el sector de la alimentación y ambas comparten una ambición global. Esta asociación extiende nuestra oferta a los consumidores de toda Europa", explica por su parte Antonio Barradas, director global de ventas de Just Eat Takeaway.com.

Amrest, que en España opera con La Tagliatella, Bacoa o Sushi SHop, ha apostado fuerte por el delivery en los últimos años. Tanto que posee el 7,5% de Glovo, uno de los rivales de Just Eat en el reparto de comida a domimcilio.