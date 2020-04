Ikea se alía con Just Eat para repartir sus albóndigas a domicilio

Nueva vuelta de tuerca en el sector del reparto de comida a domicilio. Si primero han sido los supermercados los que han ido sumándose a los restaurantes en este tipo de plataformas, ahora le toca al turno a un jugador que no tiene en la alimentación su negocio principal, aunque sí es un reclamo importante dentro de sus tiendas.

La cadena sueca Ikea ha firmado una alianza con Just Eat para embarcarse en el reparto de comida a domicilio en Madrid. Así lo confirman desde ambas empresas, después de que el servicio ya fuese visible en la aplicación móvil de Just Eat desde este miércoles. Como se indica en la misma, el servicio se presta desde la tienda que Ikea tiene en el centro de Madrid, en el número 47 de la calle Goya.

Esta está cerrada desde que se decretara el estado de alarma, y aunque su enfoque es, sobre todo, la venta de artículos de decoración para salones, en su zona superior cuenta con una zona de restauración y una tienda de alimentos suecos. Un espacio desde el que ahora Ikea hará su primera incursión en el delivery de alimentación, según la indica la propia aplicación desde mañana.

Su oferta en Just Eat se divide en dos. Por un lado, lo que llama Ikea Restaurante, y que no es otra cosa que la oferta de alimentos ya preparados divididos en varias categorías: sugerencias del día, menú infantil, entrantes, principales, complementos, postres y bebidas. Entre los platos no faltan sus populares albóndigas suecas, que se venden en 8 o 12 unidades; codillo, lasaña o lomos de salmón.

Entre las sugerencias del día hay otras propuestas no precisamente suecas, como lentejas con verduras los miércoles, fabada asturiana los jueves, potaje con bacalao los viernes, cordero al chilindrón los sábados y merluza en salsa verde los domingos.

Por otro lado está lo que se denomina como Ikea Tienda, y desde donde se venderán los productos suecos que normalmente se venden en la tienda y que deben cocinarse. Aquí se encuentran productos congelados como filetes de salmón, salchichas, medallones de verdura o las famosas albóndigas de la compañía sueca.

Los envíos tienen un coste de 1,90 euros. Por el momento, la opción de recogida en tienda está deshabilitada al permanecer esta cerrada por el estado de alarma.