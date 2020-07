El acuerdo de TikTok depende del “cómo”, no del “cuánto”

La posible adquisición de TikTok depende más del “cómo” que del “cuánto”. Algunos de los inversores en ByteDance, la empresa matriz de la aplicación de redes sociales, como General Atlantic y Sequoia, quieren comprar este fenómeno de los vídeos compartidos por 50.000 millones de dólares, según informaba Reuters el miércoles citando a personas que conocen la situación. Esa valoración indica que se expandirá mucho más rápido que algunos de sus rivales como Snap, pero también da a entender, de manera optimista, que TikTok dejará definitivamente atrás sus orígenes chinos.

Si creemos a la empresa, el crecimiento de TikTok podría ser astronómico. Se prevé que las ventas alcancen los 1.000 millones de dólares este año, pero la directiva cree que podrían sextuplicarse en 2021, según Reuters. Esa suposición exagerada cambia radicalmente la valoración. Con las cifras de este año, se cerraría un acuerdo a aproximadamente 50 veces los ingresos, mientras que el valor de Snap es de más o menos 17 veces sus ingresos. Facebook y Twitter cotizan a aproximadamente la mitad del múltiplo de Snap, según Refinitiv. Si se usan las cifras del próximo año, esa valoración está más en concordancia con la de sus homólogos.

El problema es que, a menos que TikTok pueda sacarse de la manga un golpe maestro de las relaciones gubernamentales, una valoración de 50.000 millones de dólares es extremadamente optimista. La aplicación fue una de las 59 apps, principalmente chinas, que prohibió India por temas de seguridad nacional hace un mes. Para ByteDance, su matriz con sede en Pekín, India ha sido el país donde más se ha instalado TikTok con 611 millones de descargas, o el 30% del total, según SensorTower. El crecimiento en Estados Unidos también es un gran factor determinante. En marzo, TikTok consiguió 12 millones de usuarios más solo en Estados Unidos, llegando a los 52,2 millones, según eMarketer.

Puede que ni siquiera un acuerdo en el que ByteDance mantenga una participación minoritaria no satisfaga a los reguladores. El Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos tiene más poder según las nuevas normas, y hasta tiene competencia para supervisar los acuerdos en los que los inversores extranjeros poseen una participación inferior al 50%. Y en India – que se vio envuelta en una escaramuza fronteriza con víctimas mortales con China este año – un nuevo propietario tendría que demostrar que la República Popular no puede acceder a los datos de los usuarios de ninguna manera. En resumen, se tienen que dar muchas condiciones, y hasta entonces, cualquier precio de adquisición sugerido no tiene mucho fundamento.