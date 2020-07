España aborda los primeros meses de recuperación sin el impulso de los fondos europeos

Empresarios, sindicatos y economistas coinciden en señalar que los Expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) ligados al Covid han sido una herramienta fundamental para contener la destrucción de empleo en medio de la pandemia desatada por la crisis, pues sin ellos la tasa de paro podría haberse más que duplicado, rozando el 30%, según Fedea. Todos aplauden también su extensión hasta finales de septiembre habida cuenta la delicada situación que siguen atravesando muchos sectores. Pero, mientras los agentes sociales abogan ya por ampliarlos hasta final de año, los economistas empiezan a solicitar que se les ponga coto a estas prórrogas. “Aunque la extensión es bienvenida, no debe continuar indefinidamente”, alertan desde BBVA Research, exponiendo que “las políticas públicas deberían incentivar la rápida transición de los trabajadores hacia los sectores más productivos y en expansión” cuando no haya visos de reincorporación. “Los ERTE no pueden ser sustitutos de la actividad real”, advierten, a su vez, desde Mapfre Economics, donde asumen que “son necesarios para paliar el problema actual” pero creen que hay que “retirarlos a medida que se vaya acelerando la actividad”.