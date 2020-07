La presencia de los extranjeros en la Bolsa española marca un nuevo récord histórico

La Bolsa española sigue siendo atractiva para los inversores extranjeros. La prensencia de los no residentes en el mercado español marca un nuevo récord histórico al alcanzar el 50,2% en la capitalización bursátil de las cotizadas españolas en 2019, dos puntos porcentuales más que el año anterior, lo que supone el cuarto récord histórico consecutivo.

En una década, la segunda del siglo XXI, los inversores extranjeros han aumentado diez puntos su peso en la Bolsa española, desde el 40,1% al 50,2%. Según el estudio sobre propiedad de las acciones que el servicio de estudios de BME prepara anualmente, entre 2000 y 2009, el peso de los no residentes había aumentado en casi 6 puntos, desde el 34,3% al 40,1%.

La participación del 50,2% en 2019 ya se encuentra por encima de otras Bolsas vecinas como la francesa en la cual, de acuerdo con datos del Banco de Francia referidos a 2018, la participación extranjera sería de un 42,2%.

"La mayor internacionalización de la actividad de las empresas españolas y en particular de las cotizadas en Bolsa ha sido uno de los factores que ha permitido la brillante recuperación de la economía española tras la crisis financiera mundial de 2009 y la posterior crisis de deuda soberana en Europa en 2012. Las principales empresas españolas no solo han internacionalizado su actividad sino también su capital y su financiación" son algunas de las razones que explican esta elevada presencia de inversores no residentes.

La presencia de las familias cae

Las familias controlan el 16,1% de las acciones cotizadas en España, un punto menos que el año anterior y muy por debajo de los máximos alcanzados en 1998, cuando llegaron a poseer el 35,1%. Este dato certifica la convergencia con el resto de Europa, donde la participación directa de los inversores minoristas en la Bolsa tradicionalmente ha sido inferior que en España.

El crecimiento de los fondos de inversión es una de las causas de este descenso. Con todo, 2,14 millones de hogares españoles poseen acciones, según datos del Banco de España. El estudio reflexiona sobre posibles cambios en la inversión minorista a raíz de la crisis del Covid-19, tras detectar ESMA un crecimiento de la actividad de los pequeños inversores en Bolsa.

El segundo grupo de inversores con una mayor participación en la propiedad de las acciones cotizadas españolas es el que componen las empresas no financieras. A cierre de 2019 controlaban el 20,8% de la capitalización total de las empresas cotizadas españolas, igual que el año pasado. Los bancos y cajas son propietarios del 2,8%, mismo porcentaje que las Administraciones Públicas.

Principales inversores extranjeros

Entre los datos que subrayan el creciente interés de los inversores internacionales por la Bolsa española está la presencia en este mercado del Fondo Noruego de Pensiones, cuya inversión en compañías cotizadas en la Bolsa española al cierre de 2019 alcanza los 12.770 millones de euros (que se completa con una inversión en Deuda Pública española de 6.900 millones de euros).

El valor de las participaciones en el capital se ha incrementado un 31,7% respecto a 2018. España es el tercer país de la Eurozona donde más invierte el fondo soberano noruego y el peso en su cartera de activos españoles aumentó una décima en 2019 hasta el 1,9% del total.

El fondo noruego controla participaciones relevantes en compañías del Ibex 35 como son el 3,4% de Iberdrola, el 2% de Telefónica, el 2,6% de Santander y de BBVA o el 0,9% de Inditex, pero su participación alcanza el capital de hasta 84 cotizadas españolas.

Otro de los más importantes accionistas institucionales mundiales, la gigantesca gestora de activos BlackRock, también tiene destacadas participaciones en empresas cotizadas en la Bolsa española: a finales de 2019 superaba el 3% de Aena y había incrementado su posición en BME por encima del 3,5%.

También están presentes de manera destacada otros grandes inversores institu-cionales globales como el fondo soberano de Catar o las gestoras Fidelity, Invesco y Capital Group a través de su filial Capital Research and Management Company.