Cómo trabajar en equipo con Office para editar documentos a la vez

En los últimos años han proliferado las herramientas de trabajo ofimático colaborativo que nos permiten estar a dos o más compañeros actualizando a la vez un mismo documento. De esta manera se optimiza el trabajo y se evitan las duplicidades de que dos personas estén trabajando por separado para más tarde unir lo que han hecho en un único Word, Excel, etc.

Eso lo tiene muy bien resuelto Google en su G Suite, ya que en el momento que compartimos un documento este pasa a estar disponible para editar a cualquier que tenga permisos, por lo que le veremos escribir al mismo tiempo que lo hacemos nosotros. El problema es que en Office estas funciones no estaban tan a la vista ya que, a pesar de las versiones aparecidas, su viejo corazón offline todavía sigue latiendo por muchas de sus funciones.

Comparte ofreciendo distintos permisos

Lo primero que hay que decir es que la mejor forma de trabajar en equipo con otros usuarios es gracias a OneDrive. La nube de Microsoft ha tomado en los últimos tiempos mucha importancia dentro de la suite ofimática de los de Redmond y el mejor rendimiento se obtiene siempre de su mano. Es el caso del autoguardado automático en todos los documentos, así como la sincronización de cambios entre usuarios de Microsoft 365 (otrora Office 365).

Compartir carpeta en OneDrive.

Para compartir una carpeta con todo su contenido (pasado, presente y futuro) con otros usuarios, solo tenemos que pulsar con el botón derecho del ratón sobre ese folder en el que queremos que trabajen los demás. Como antes os decíamos, lo haremos desde OneDrive y en la ventana emergente escogeremos los permisos que vamos a conceder, tanto a la hora de editar como de proporcionar una posible fecha de caducidad. Esto último es importante si el trabajo tiene una fecha tope de entrega. Con ponerla ahí, ya no se podrá modificar el documento a partir de entonces.

Establecer permisos para compartir.

Es aconsejable que el permiso se conceda a un email, es decir, a otro usuario de Microsoft 365, para que no exista el riesgo de que con un simple enlace ese archivo termine en las manos que no deberían. Una vez definidos los permisos, solo toca compartir y ya está. El otro usuario recibirá un correo donde confirmará que acepta la solicitud por lo que, a partir de ese instante, todos los documentos de una misma carpeta estarán listos para ser editados por dos o más usuarios a la vez, que podrán ir escribiendo, editando o borrando a la vista de todos los que estén conectados al mismo texto, hoja de cálculo, etc. De esta manera no se pierde tiempo ni se duplica el trabajo de ir generando archivos para más tarde confeccionar uno solo.