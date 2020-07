El Govern limita la movilidad en Lleida a las actividades recogidas en el nuevo decreto

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, aprobó ayer un decreto ley para reforzar el confinamiento de la población en Lleida y en los municipios del Segrià ante los rebrotes de coronavirus, después de que una jueza vetara la medida anunciada por el Govern. La orden, que impone prohibiciones y restricciones a la población, incluye que la movilidad estará limitada a actividades concretas y necesarias, en las que se incluye comprar, pasear o hacer deporte.

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha explicado hoy que "no es un confinamiento domiciliario", pero que la población solo "se podrá desplazar para lo que está recogido en esta resolución". De momento tiene una duración de 15 días a partir de mañana y establece el límite de reunión en 10 personas, el cierre de locales de espectáculos (como el cine o el teatro) y la suspensión de la hostelería y restauración, salvo entrega a domicilio o recogida. El comercio seguirá abierto.

Así, el decreto recoge lo que estaba definido en la anterior resolución, que la juez del Juzgado de Instrucción 1 de Lleida acordó no ratificar el lunes por la madrugada. De hecho, Budó ha especificado que "en las próximas horas" se presentará la nueva resolución al juzgado contencioso administrativo. Por su parte, Torra, afirmó ayer que no aceptaba la resolución de la jueza pero que no perdería tiempo en líos judiciales y que los Mossos d'Esquadra respetarían las resoluciones de los tribunales.